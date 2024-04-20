Президент Вереса: У украинских болельщиков советская психология

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о работе клуба со своими болельщиками:

«Интересный момент мы заметили по итогам товарищеского матча с немецким «Эссеном». Чем дольше ты член клуба, тем большую цену за билет ты платишь. Ты с патриотизмом к клубу платишь эти деньги, потому что знаешь, что они пойдут на развитие клуба.

Насколько оно диссонирует с украинской, этой советской, большевистской, коммунистической психологией, когда все на шару.

И это главное зло нашего футбола. К сожалению, мы еще не вышли из этого. Нам нужно на шару, билет бесплатно, по знакомству. Мы не можем прийти и купить в кассе, даже если цена 200-300 гривен. Мы даже сделали, что жены футболистов покупают билеты».