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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 12:02 |
195
0

Президент Вереса: У украинских болельщиков советская психология

Иван Надеин – о подходе клуба к работе с болельщиками

20 апреля 2024, 12:02 |
195
0
Президент Вереса: У украинских болельщиков советская психология
ФК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о работе клуба со своими болельщиками:

«Интересный момент мы заметили по итогам товарищеского матча с немецким «Эссеном». Чем дольше ты член клуба, тем большую цену за билет ты платишь. Ты с патриотизмом к клубу платишь эти деньги, потому что знаешь, что они пойдут на развитие клуба.

Насколько оно диссонирует с украинской, этой советской, большевистской, коммунистической психологией, когда все на шару.

И это главное зло нашего футбола. К сожалению, мы еще не вышли из этого. Нам нужно на шару, билет бесплатно, по знакомству. Мы не можем прийти и купить в кассе, даже если цена 200-300 гривен. Мы даже сделали, что жены футболистов покупают билеты».

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Иван Надеин Верес Ровно
Олег Дидух Источник: YouTube
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