Игрок Барселоны рассказал об угрозах фанатов после вылета из Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу рассказал об угрозах, которые поступают ему после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонцы дома проиграли ПСЖ со счетом 1:4, а португалец стал виновником третьего гола парижан, когда он сбил Усмана Дембеле в своей штрафной площади, в результати чего Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

«Это был детский пенальти, и я принимаю критику. В ту ночь я не спал. Я не мог, потому что у нас была мечта далеко зайти в турнире. Когда ты не выигрываешь, мне лично очень трудно заснуть, потому что я чувствую, что плохо выполнил свою работу. Это был редкий матч, и то, как мы проиграли, не давало мне уснуть. Я чувствую, что в полных составах мы могли победить.

Фанаты мне все высказали. В соцсетях есть комментарии, где люди даже желают смерти моей будущей дочери. Они не говорят мне этого в лицо, потому что у них будут проблемы, но в комментариях они говорят что угодно.

Они оскорбляют мою жену, мою нерожденную дочь, моего ребенка. Сегодня мир жесток, и мы должны знать, как с этим жить. Желать смерти ребенку — очень серьезная вещь. Они могут критиковать меня как игрока, но никогда не говорите о моей семье. Пусть обо мне говорят как об игроке, а не как о человеке», — цитирует Канселу Sport.es.