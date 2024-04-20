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Лига чемпионов
20 апреля 2024, 11:46 |
245
0

Игрок Барселоны рассказал об угрозах фанатов после вылета из Лиги чемпионов

В комментариях желают даже смерти нерожденному ребенку Жоау Канселу

20 апреля 2024, 11:46 |
245
0
Игрок Барселоны рассказал об угрозах фанатов после вылета из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу рассказал об угрозах, которые поступают ему после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонцы дома проиграли ПСЖ со счетом 1:4, а португалец стал виновником третьего гола парижан, когда он сбил Усмана Дембеле в своей штрафной площади, в результати чего Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

«Это был детский пенальти, и я принимаю критику. В ту ночь я не спал. Я не мог, потому что у нас была мечта далеко зайти в турнире. Когда ты не выигрываешь, мне лично очень трудно заснуть, потому что я чувствую, что плохо выполнил свою работу. Это был редкий матч, и то, как мы проиграли, не давало мне уснуть. Я чувствую, что в полных составах мы могли победить.

Фанаты мне все высказали. В соцсетях есть комментарии, где люди даже желают смерти моей будущей дочери. Они не говорят мне этого в лицо, потому что у них будут проблемы, но в комментариях они говорят что угодно.

Они оскорбляют мою жену, мою нерожденную дочь, моего ребенка. Сегодня мир жесток, и мы должны знать, как с этим жить. Желать смерти ребенку — очень серьезная вещь. Они могут критиковать меня как игрока, но никогда не говорите о моей семье. Пусть обо мне говорят как об игроке, а не как о человеке», — цитирует Канселу Sport.es.

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Жоау Канселу Барселона болельщики Лига чемпионов Барселона - ПСЖ
Юрій Вишневський Источник: Sport.es
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