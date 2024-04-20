Рух перед Минаем: трое не сыграют, два игрока восстановились после травм
Львовяне готовятся к матчу с закарпатцами
Как стало известно Sport.ua, в поединке 25-го тура чемпионата УПЛ с «Минаем» львовскому «Руху» не помогут из-за повреждений Денис Пидгурский, Денис Слюсарь и дисквалифицированный Денис Теслюк.
Особенно обидно за Слюсаря, вернувшегося в строй после серьезной травмы и сыгравшего даже в календарном поединке за второлиговый «Рух-2», но снова был вынужден обратиться за помощью к медикам.
После травм уже восстановились и тренируются в общей группе вратарь Святослав Ванивский и нападающий Ярослав Карабин, и кто-то из них будет внесен в заявку на матч с «Минаем», который состоится 22 апреля.
«Рух» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 40 очков.
Ранее нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин поделился настроем коллектива на матч отечественной Премьер-лиги с «Минаем».
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