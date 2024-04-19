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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 16:44 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:46
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1

В Рухе определили лучшие качества весеннего Миная

Ярослав Карабин – о силе команды из Закарпатья

19 апреля 2024, 16:44 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:46
151
1
В Рухе определили лучшие качества весеннего Миная
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин поделился настроем коллектива на предстоящий матч Украинской Премьер-лиги с «Минаем»:

– Команда с хорошим настроением готовится к матчу с «Минаем» – мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный еженедельный цикл подготовки.

Если сравнивать, как играл «Минай» в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это гораздо более острая и опасная команда. Они начали многое забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.

Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, так что это будет непростой для нас поединок. Но «Рух» привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах – ее следует продолжать и получать положительный результат.

Матч «Минай» – «Рух» состоится в понедельник, 22 апреля, начало – в 13:00.

В таблице УПЛ «Минай» занимает 16-е место, имея 15 очков. У «Руха» 40 пунктов и 5-я позиция.

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Ярослав Карабин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Рух Львов Минай - Рух
Юрій Остроумов Источник: ФК Рух Львов
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Max-Morlock
Минай будет сильнейшим в УПерЛи
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