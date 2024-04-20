Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, лондонский «Арсенал» планирует летом усилить полузащиту и определил покупку Георгия Судакова приоритетным трансфером на лето. Инсайдер отмечает, что за игроком сборной Украины также следят и другие топовые европейские клубы.



В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.