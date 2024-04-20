Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Англия
20 апреля 2024, 10:28 |
987
3

Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето

Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко

20 апреля 2024, 10:28 |
987
3
Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, лондонский «Арсенал» планирует летом усилить полузащиту и определил покупку Георгия Судакова приоритетным трансфером на лето. Инсайдер отмечает, что за игроком сборной Украины также следят и другие топовые европейские клубы.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.

По теме:
ПОНОМАРЕНКО: «На фоне трансферных слухов в команде дали прозвище Севилья»
КЛОПП – о шансах на чемпионство: «Судьба трофея явно не в наших руках»
Интер хочет подписать капитана Реала
Экрем Конур Георгий Судаков Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Футбол | 19 апреля 2024, 20:58 98
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча

Зубков получил наказание за грубую игру

Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Футбол | 20 апреля 2024, 00:43 1
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией

У украинского вратаря действует соглашение до 2025 года

НЕВЕРТОН: «Забитый гол за Шахтер? Траоре помог реализовать эту мечту»
Футбол | 20.04.2024, 05:45
НЕВЕРТОН: «Забитый гол за Шахтер? Траоре помог реализовать эту мечту»
НЕВЕРТОН: «Забитый гол за Шахтер? Траоре помог реализовать эту мечту»
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
Хоккей | 19.04.2024, 17:11
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Футбол | 19.04.2024, 10:17
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ErichMariaШевченко
Если Зину вернут в родной Шахтёр, то будет дешевле.
Ответить
+2
Умник
Интересно не слышал о продаже Эдегора Жоржинью.
Ответить
-1
Boodya
Коли такі новини виходять, в голові зразу прокручуєш варіанти відмазок журналістів, коли не вигорить цей трансфер😂.
А так, я реально розумію, що сайту буде про що писати, скільки ж качок потенціально літати буде цим літом😂.
Це ще ж не враховуючи євро (Судаков з Мудриком, Довбик з Циганковим , при будь-якій погоді літати будуть)
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
18.04.2024, 18:58
Футбол
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
18.04.2024, 13:54 2
Футбол
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
19.04.2024, 00:45 55
Теннис
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
18.04.2024, 19:37 2
Футбол
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 3
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
18.04.2024, 12:55
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
18.04.2024, 10:00 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем