Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, лондонский «Арсенал» планирует летом усилить полузащиту и определил покупку Георгия Судакова приоритетным трансфером на лето. Инсайдер отмечает, что за игроком сборной Украины также следят и другие топовые европейские клубы.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.
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А так, я реально розумію, що сайту буде про що писати, скільки ж качок потенціально літати буде цим літом😂.
Це ще ж не враховуючи євро (Судаков з Мудриком, Довбик з Циганковим , при будь-якій погоді літати будуть)