ВИДЕО. Эгиналду рассказал о своей карьере и популярности Шахтера в Бразилии
Хавбек ответил на вопросы о войне, самой заветной мечте, любимых игроках
Бразильский полузащитник «Шахтера» Эгиналду дал интересное интервью, опубликованное на клубном YouTube горняков.
В интервью Дарье Савиной хавбек рассказал о тяжелом детстве, как начал заниматься футболом, о популярности «Шахтера» в Бразилии.
Также Эгиналду ответил на вопросы о войне в Украине, самой заветной мечте, любимых игроках горняков и многие другие.
19-летний полузащитник провел за горняков 9 матчей в УПЛ, 2 игры Кубка, а также забил 2 мяча в 5 поединках еврокубков.
ВИДЕО. Эгиналду рассказал о своей карьере и популярности Шахтера в Бразилии
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