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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 20 апреля 2024, 06:16
28
0

ВИДЕО. Эгиналду рассказал о своей карьере и популярности Шахтера в Бразилии

Хавбек ответил на вопросы о войне, самой заветной мечте, любимых игроках

20 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 20 апреля 2024, 06:16
28
0
ВИДЕО. Эгиналду рассказал о своей карьере и популярности Шахтера в Бразилии
ФК Шахтер. Эгиналду

Бразильский полузащитник «Шахтера» Эгиналду дал интересное интервью, опубликованное на клубном YouTube горняков.

В интервью Дарье Савиной хавбек рассказал о тяжелом детстве, как начал заниматься футболом, о популярности «Шахтера» в Бразилии.

Также Эгиналду ответил на вопросы о войне в Украине, самой заветной мечте, любимых игроках горняков и многие другие.

19-летний полузащитник провел за горняков 9 матчей в УПЛ, 2 игры Кубка, а также забил 2 мяча в 5 поединках еврокубков.

ВИДЕО. Эгиналду рассказал о своей карьере и популярности Шахтера в Бразилии

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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