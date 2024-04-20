Бразильский полузащитник «Шахтера» Эгиналду дал интересное интервью, опубликованное на клубном YouTube горняков.

В интервью Дарье Савиной хавбек рассказал о тяжелом детстве, как начал заниматься футболом, о популярности «Шахтера» в Бразилии.

Также Эгиналду ответил на вопросы о войне в Украине, самой заветной мечте, любимых игроках горняков и многие другие.

19-летний полузащитник провел за горняков 9 матчей в УПЛ, 2 игры Кубка, а также забил 2 мяча в 5 поединках еврокубков.

ВИДЕО. Эгиналду рассказал о своей карьере и популярности Шахтера в Бразилии