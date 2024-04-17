ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Ракицкий и Эгиналду вернулись после травм
Подопечные Марино Пушича начали подготовку к важным играм с Зарей
В течение ближайшей недели «Шахтера» ждут две подряд встречи с луганской «Зарей» в УПЛ.
Во вторник, 16 апреля, подопечные Марино Пушича приступили к подготовке к важным играм.
Тренировки на базе спортивного комплекса «Святошин» стартовали с посещения тренажерного зала, где футболисты выполнили комплекс упражнений для активации мышц.
Дальше сессия продолжилась на поле разминкой в игровой форме и работой над удержанием мяча. Основную часть занятия уделили тактике: сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем – в формате 8 на 8 с определенными задачами от тренерского штаба.
Вернулись в общую группу Ярослав Ракицкий и Эгиналду, которые восстановились после повреждений.
18 апреля на стадионе «Левый берег» под Киевом состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер». Игра начнется в 15.30.
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Ракицкий и Эгиналду вернулись после травм
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