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  4. ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 18:50 |
814
1

ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер

Артем Зубрий выступает за команду «горняков» U-16

16 апреля 2024, 18:50 |
814
1
ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер
ФК Шахтер. Марино Пушич и Артем Зубрий

Во вторник, 16 апреля, «Шахтер» начал подготовку к двум подряд матчам УПЛ против «Зари». Команда провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».

К тренировкам с основной командой донецкого клуба был привлечен 16-летний футболист Артем Зубрий. Воспитанник академии клуба играет на позиции вингера. В минувшие выходные Зубрий забил гол в победном матче «Шахтера» U-16 с «Динамо» U-16.

ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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