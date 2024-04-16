Во вторник, 16 апреля, «Шахтер» начал подготовку к двум подряд матчам УПЛ против «Зари». Команда провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».

К тренировкам с основной командой донецкого клуба был привлечен 16-летний футболист Артем Зубрий. Воспитанник академии клуба играет на позиции вингера. В минувшие выходные Зубрий забил гол в победном матче «Шахтера» U-16 с «Динамо» U-16.

ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер