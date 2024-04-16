Украина. Премьер лига16 апреля 2024, 18:50 |
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ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер
Артем Зубрий выступает за команду «горняков» U-16
16 апреля 2024, 18:50 |
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Во вторник, 16 апреля, «Шахтер» начал подготовку к двум подряд матчам УПЛ против «Зари». Команда провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».
К тренировкам с основной командой донецкого клуба был привлечен 16-летний футболист Артем Зубрий. Воспитанник академии клуба играет на позиции вингера. В минувшие выходные Зубрий забил гол в победном матче «Шахтера» U-16 с «Динамо» U-16.
ФОТО. С основой Шахтера тренировался 16-летний вингер
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