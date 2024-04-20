НЕВЕРТОН: «Забитый гол за Шахтер? Траоре помог реализовать эту мечту»

Бразильский вингер «Шахтера» Невертон прокомментировал победу в матче против «Зари» (3:1), в котором он забил свой первый мяч за горняков:

«Очень рад результату, которого мы достигли. Вся команда много и усердно работает ради победы в чемпионате. Миссия джокера? Я полностью в распоряжении главного тренера и могу сыграть на любой позиции, если надо.

Первый забитый гол? Был интересный момент для меня, и Траоре помог реализовать эту мечту. Я всегда упорно работаю и готов преодолевать любые трудности.

Надеюсь, мы продолжим хорошее выступление в чемпионате. Заря – квалифицированный соперник, следующий матч с ними также будет тяжелым. Шансы Шахтера на чемпионский титул? Шансы максимальные».

ВИДЕО. Невертон прокомментировал победу в матче против Зари