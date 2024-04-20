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  4. СИКАН: «Сами себе сделали проблемы. Расслабились, и Заря нас наказала»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 05:14 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:25
568
0

СИКАН: «Сами себе сделали проблемы. Расслабились, и Заря нас наказала»

Форвард «Шахтера» прокомментировал победу над «Зарей» в УПЛ

20 апреля 2024, 05:14 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:25
568
0
СИКАН: «Сами себе сделали проблемы. Расслабились, и Заря нас наказала»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Зарей» (3:1) в перенесенном матче УПЛ:

«Можно сказать, что имели преимущество. Но мы сделали сами себе проблемы. Расслабились, и за это нас Заря наказала.

Забитый гол? Азаров накрутил соперников, сделал блестящую передачу, и мне оставалось только завершить, что я и сделал.

Что стоит за успехом команды? Это трудный труд, вера в себя, вера в Бога, поддержка родных и близких.

Когда Заря осталась в меньшинстве, мы сами больше растерялись. Думали, что победа в кармане. Совершили ошибку, дали им шанс почувствовать, что могут зацепиться за ничью. И мы сделали большие проблемы.

Следующий матч снова с Зарей. Нельзя расслабляться. Нужно с 1 до 100 минуты быть сконцентрированными, сильно работать на поле на команду, и только тогда будет победа».

ВИДЕО. Даниил Сикан рассказал о своем голе и победе над Зарей

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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