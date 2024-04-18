ВИДЕО. Сикан открыл счет в матче Заря – Шахтер и чуть не травмировался
Нападающий «горняков» забил первый гол в матче на 30-й минуте
Сегодня, 18 апреля 2024 года, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».
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На 30-й минуте поединка счет встречи был открыт нападающим «горняков» Даниилом Сиканом. 23-летний футболист головой замкнул навес Иракли Азарова, но врезался в штангу ворот соперника. На поле пришлось вызывать врачей.
После этого забитого мяча счет стал 1:0 в пользу донецкой команды.
ВИДЕО. Сикан открыл счет в матче Заря – Шахтер и едва не травмировался
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