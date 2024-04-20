ВИВЧАРЕНКО: «Поехать на Евро или Олимпиаду? Оба турнира очень важны»

Левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко ответил на вопрос, на каком большом форуме хотел бы сыграть летом:

«Поехать на Евро или Олимпиаду? Я бы не разделял их. Оба турнира очень важны, Украина должна очень хорошо выступить. Первым будет проведен чемпионат Европы. Конечно, очень хочется попасть туда с национальной командой

Несколько дней в лагере национальной команды? – Эмоции переполняли. Это было как-то неожиданно, но получил невероятный опыт. Многих наших легионеров не были, но все равно атмосфера в коллективе прямо на топ-уровне. Хочется снова и снова возвращаться туда».