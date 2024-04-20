ВИВЧАРЕНКО: «Поехать на Евро или Олимпиаду? Оба турнира очень важны»
Левый защитник «Динамо» ответил на вопрос про футбольные планы на лето
Левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко ответил на вопрос, на каком большом форуме хотел бы сыграть летом:
«Поехать на Евро или Олимпиаду? Я бы не разделял их. Оба турнира очень важны, Украина должна очень хорошо выступить. Первым будет проведен чемпионат Европы. Конечно, очень хочется попасть туда с национальной командой
Несколько дней в лагере национальной команды? – Эмоции переполняли. Это было как-то неожиданно, но получил невероятный опыт. Многих наших легионеров не были, но все равно атмосфера в коллективе прямо на топ-уровне. Хочется снова и снова возвращаться туда».
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