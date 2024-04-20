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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:12
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0

ВИВЧАРЕНКО: «Поехать на Евро или Олимпиаду? Оба турнира очень важны»

Левый защитник «Динамо» ответил на вопрос про футбольные планы на лето

20 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 05:12
60
0
ВИВЧАРЕНКО: «Поехать на Евро или Олимпиаду? Оба турнира очень важны»
ВДинамо. Константин Вивчаренко

Левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко ответил на вопрос, на каком большом форуме хотел бы сыграть летом:

«Поехать на Евро или Олимпиаду? Я бы не разделял их. Оба турнира очень важны, Украина должна очень хорошо выступить. Первым будет проведен чемпионат Европы. Конечно, очень хочется попасть туда с национальной командой

Несколько дней в лагере национальной команды? – Эмоции переполняли. Это было как-то неожиданно, но получил невероятный опыт. Многих наших легионеров не были, но все равно атмосфера в коллективе прямо на топ-уровне. Хочется снова и снова возвращаться туда».

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Николай Степанюк Источник: ВДинамо
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