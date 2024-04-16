ВИВЧАРЕНКО: «Шовковский принес в коллектив уверенность и свободу действий»

На ютуб-канале «ВДИНАМО» состоялось онлайн-общение левого защитника команды Константина Вивчаренко с фанатами. Официальный сайт «бело-синих» опубликовал текстовую версию общения.

- Когда ты начинал заниматься футболом, это сначала воспринималось как хобби или это был уже твой осознанный выбор?

- Наверное, как хобби. Сначала я занимался плаванием – больше для здоровья, а также для роста. Идя на плавание, смотрел, как ребята играют в футбол. Мама сказала, что, может, и мне следует попробовать. Вот так оно и пошло, но при этом я не мог думать, что дойду до такого уровня.

- Были ли в детстве наказание футболом за плохое обучение?

- Да, конечно. У меня очень строгая мама в этом плане. Если была какая-то плохая оценка, то не ходил на тренировку. Но в целом оценки были на уровне 9-10.

- Правда ли, что, только начиная заниматься футболом, ты мог оказаться в «Динамо», «Шахтере», «Днепре» и даже зарубежных клубах?

- Правда только в отношении «Динамо» и «Шахтера». Первая была от «горняков». Я играл за ребят старше меня. В мае маме позвонили из Донецка и пригласили на недельный просмотр в команду. Но было какое-то чувство, которое будто держало еще в Одессе. И где-то через месяц позвонили уже с «Динамо», сказав, что забирают без каких-либо просмотров. Мы собрались семьей и единодушно решили, что нужно ехать в Киев. Это было в 2016 году, когда мне было 13 лет.

- Сможешь вспомнить трех футболистов, которые до тебя играли в «Динамо» под №2?

- Да. Это Олег Лужный, Данило Силва и Александр Хацкевич.

- Говорят, что твое хобби – это теннис…

- Да. Я люблю играть, а вот смотреть не очень. И когда есть свободное время, ездим играть со своим знакомым. Из иностранных теннисистов мне очень импонирует Роджер Федерер, а среди наших соотечественников Элина Свитолина в топе.

- Знаем, что ты интересуешься историей Украины. Какая величайшая фигура для тебя в истории нашей страны?

- Наверное, Тарас Шевченко. Но не скажу, что читал многие его произведения в детстве. Дело в том, что я ненавижу читать, и меня всегда заставляли это делать.

– Впереди насыщенное лето для наших сборных. Куда хотел бы попасть – на Евро или Олимпиаду?

- Я бы не разделял их. Оба турнира очень важны, где Украина должна очень хорошо выступить. Первым будет проведен чемпионат Европы, и, конечно, очень хочется попасть туда с национальной командой.

- После начала полномасштабного вторжения легионеры в большинстве своем не едут к нам. Как ты думаешь, это плюс или минус для нашего футбола?

- Для нас, как для молодых футболистов, это плюс, поскольку раньше было тяжело попасть в первую команду из-за большого количества легионеров. Но сейчас из-за упорного труда вполне реально показывать и доказывать, что ты достоин играть в первой команде «Динамо».

- Как ты относишься к своему конкуренту по позиции Владислава Дубинчака?

- Это очень круто, когда есть здоровая конкуренция. И Влад, и я тренируемся, показываем свои лучшие качества, стараемся помогать команде одерживать победы. Думаю, для «Динамо» такая конкуренция – это только плюс.

- Недавно ты был несколько дней в лагере национальной команды. Расскажи об этом опыте.

- Эмоции переполняли. Это было как-то неожиданно, но получило невероятный опыт. Многие наши легионеры не были, но все равно атмосфера в коллективе прямо на топ-уровне. Хочется снова и снова возвращаться туда.

- Есть ли у тебя какие-то традиции перед выходом на поле?

- Ступаю правой ногой на газон. Однажды так пошло, выиграли одну-две-три игры, поэтому привычка осталась.

- Планируете в ближайшее время делать татуировки?

- В ближайшее время – нет. У меня уже есть два татуировки – это буква «В», с нее начинается имя моей сестры Валерии, а также футбольный мяч.

- Опиши свои эмоции, когда выходил на поле впервые в футболке «Динамо»?

- Это был матч с «Фенербахче». Я вышел на замену, это были очень важные 15 минут. Нам нужна была только победа, и я выходил на поле с мыслями, что нужно все сделать для этого. Конечно, было волнение, поскольку играли на большом заполненном стадионе, и эмоции после этого поединка не утихали еще дня два.

- Что Александр Шовковский принес в коллектив, возглавив команду?

- Наверное, уверенность и свобода действий.

- болел ли за «Динамо» с детства?

- Я следил за чемпионатом Украины, но не могу сказать, что болел за кого-то.

- Назови свою символическую в сборную по позициям.

- На воротах тер Штеген. Слева Мальдини, справа Кафу, в центре Каннаваро и Неста. В полузащите Зидан, Иньеста, Хави. В нападении Роналду, Месси и Шевченко.