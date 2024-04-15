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  4. Владислав ВАНАТ: «В удалении Волошина есть моя вина»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 12:11 |
464
0

Владислав ВАНАТ: «В удалении Волошина есть моя вина»

Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»

15 апреля 2024, 12:11 |
464
0
Владислав ВАНАТ: «В удалении Волошина есть моя вина»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

– Владислав, матч складывался для вас непросто. Но можно ли сказать, что удаление вам даже немного помогло – вы стали играть компактнее, выбегать в контратаки?

– Я хотел бы сказать, что, наверное, в этом удалении есть и моя вина, потому что у меня было два хороших момента, которые я не реализовал, хотя должен был в них забивать. Но не получилось. Хорошо, что мы победили.

– Как ты считаешь, сумели ли вы улучшить свою игру после ничьей с ЛНЗ?

– Сегодня на поле мы были единой командой, бились друг за друга. И на 95-й минуте все бегали на максимуме. Однозначно, именно командная игра сегодня была лучше, чем в игре с ЛНЗ.

– После затяжных тревог трудно было возвращаться в игру?

– Тяжелее, но мы понимаем, в чем причина этих тревог. Спасибо нашим Вооруженным Силам за то, что мы вообще можем играть в футбол.

– Уже несколько матчей ты не отмечаешься голами. Как считаешь, в чем причина?

– Да, уже 3 матча я не забивал. Хотя были хорошие моменты, не забил в пустые ворота. Не могу объяснить, как я там не забил. Но ничего, это футбол, даже в таких моментах часто игроки не забивают.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо Владислав Ванат
Источник ФК Динамо Киев
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