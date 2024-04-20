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Испания
20 апреля 2024, 04:41 | Обновлено 20 апреля 2024, 04:55
107
0

Назван матч Ла Лиги, в котором ожидается возвращение Яремчука на поле

Возвращение Романа в игру ожидается 5 мая в матче Валенсии с Алавесом

20 апреля 2024, 04:41 | Обновлено 20 апреля 2024, 04:55
107
0
Назван матч Ла Лиги, в котором ожидается возвращение Яремчука на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард Валенсии Роман Яремчук получил травму после возвращения из сборной Украины и пропустит 2–3 недели.

Возвращение Яремчука на поле ожидается в матче Валенсии с Алавесом, сообщает Radio Marca Valencia.

Матч 34-го тура Ла Лиги между Валенсией и Алавесом состоится 5 мая.

Яремчук в текущем сезоне провел 21 матч и забил 3 гола в Ла Лиге, а также провел 1 мяч в 4 поединках Кубка Испании.

Форвард Валенсии получил повреждение подколенного сухожилия 30 марта в матче 30-го тура Ла Лиги с Мальоркой.

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травма чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Алавес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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