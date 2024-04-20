Назван матч Ла Лиги, в котором ожидается возвращение Яремчука на поле
Возвращение Романа в игру ожидается 5 мая в матче Валенсии с Алавесом
Форвард Валенсии Роман Яремчук получил травму после возвращения из сборной Украины и пропустит 2–3 недели.
Возвращение Яремчука на поле ожидается в матче Валенсии с Алавесом, сообщает Radio Marca Valencia.
Матч 34-го тура Ла Лиги между Валенсией и Алавесом состоится 5 мая.
Яремчук в текущем сезоне провел 21 матч и забил 3 гола в Ла Лиге, а также провел 1 мяч в 4 поединках Кубка Испании.
Форвард Валенсии получил повреждение подколенного сухожилия 30 марта в матче 30-го тура Ла Лиги с Мальоркой.
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