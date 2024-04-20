Назван матч Ла Лиги, в котором ожидается возвращение Яремчука на поле

Форвард Валенсии Роман Яремчук получил травму после возвращения из сборной Украины и пропустит 2–3 недели.

Возвращение Яремчука на поле ожидается в матче Валенсии с Алавесом, сообщает Radio Marca Valencia.

Матч 34-го тура Ла Лиги между Валенсией и Алавесом состоится 5 мая.

Яремчук в текущем сезоне провел 21 матч и забил 3 гола в Ла Лиге, а также провел 1 мяч в 4 поединках Кубка Испании.

Форвард Валенсии получил повреждение подколенного сухожилия 30 марта в матче 30-го тура Ла Лиги с Мальоркой.