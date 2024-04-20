Президент Металлиста 1925 рассказал, как решил назначить Скрипника
Владимир Носов считает, что это результативный тренер, с опытом в Германии
Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, как он решил назначить главным тренером харьковской команды Виктора Скрипника.
«Варианты были, не стану перечислять. Сосредоточусь на том, почему выбрал Скрипника. По-моему, это результативный тренер, который играл и работал много лет в Германии. И был даже лучшим тренером Бундеслиги, кажется, в 2015 году.
Что в этом любопытного? То, что у него есть экспертиза европейского рынка, понимание его построения. И с точки зрения тренера, и с точки зрения того, как работают клубы внутри в Бундеслиге. И при этом всем есть понимание украинской ментальности.
И здесь, мне кажется, это суперпазл. Есть результативный человек, который понимает, как работает Европа, как он строится. И понимает, с чем ему придется работать в Украине. Единственное, чего не хватало Скрипнику, мне кажется, это амбициозности со стороны партнеров и коллег. Думаю, что с нами амбициозности хватит точно».
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