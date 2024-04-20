Президент Металлиста 1925 рассказал, как решил назначить Скрипника

Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, как он решил назначить главным тренером харьковской команды Виктора Скрипника.

«Варианты были, не стану перечислять. Сосредоточусь на том, почему выбрал Скрипника. По-моему, это результативный тренер, который играл и работал много лет в Германии. И был даже лучшим тренером Бундеслиги, кажется, в 2015 году.

Что в этом любопытного? То, что у него есть экспертиза европейского рынка, понимание его построения. И с точки зрения тренера, и с точки зрения того, как работают клубы внутри в Бундеслиге. И при этом всем есть понимание украинской ментальности.

И здесь, мне кажется, это суперпазл. Есть результативный человек, который понимает, как работает Европа, как он строится. И понимает, с чем ему придется работать в Украине. Единственное, чего не хватало Скрипнику, мне кажется, это амбициозности со стороны партнеров и коллег. Думаю, что с нами амбициозности хватит точно».