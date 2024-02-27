НОСОВ: «Скрипник поможет Металлисту 1925 представить Харьков в ЛЧ»

Главный инвестор харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов высказался о тренере своей команды Викторе Скрипнике.

«Для формирования мощной команды и сохранения командного духа нам нужен был тренер. И мы его получили в лице Виктора Скрипника. На мой взгляд, он является одним из самых мощных профессионалов не только в Украине, но и во всей Европе. Его можно назвать лучшим тренером в Германии, Латвии и Украине. Он выводит команды для участия в европейских кубках. Наша первая встреча была открытой, и уже с первых минут я почувствовал, что у нас есть общие взгляды.

Мы понимали, что для достижения целей нашей команде нужен тренер, который, во-первых, понимает украинскую ментальность и футбольные реалии, а во-вторых, имеет несомненную системность и практику в Европе. В случае Виктора Скрипника мы получили гораздо больше — специалиста с действительно крутыми результатами, ведь за короткий срок он вывел «Зарю» и «Ворсклу» в еврокубковые соревнования.

Для меня это абсолютный метч (идеальное сотрудничество – ред). У меня есть доверие к нему, и я считаю, что он именно тот человек, который поможет «Металлисту 1925» достойно представлять Харьков в Лиге чемпионов», – сказал Носов.