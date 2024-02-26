НОСОВ: «Любой из Металлиста 1925 может попасть в сборную Украины

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, кто из игроков его команды может дорасти до вызова в национальную сборную Украины.

– Ваша компания WhiteBIT также поддерживает и национальную сборную Украины. Какое впечатление производит на Вас работа Сергея Реброва? Кто из игроков «Металлиста 1925» имеет шансы дорасти до сборной?

– Ну я думаю что, поработав со Скрипником, любой из нашей команды может претендовать на то, чтобы прийти в сборную. Уверен, что вскоре они заиграют и откроются нам всем по-новому.

Работа же Реброва мне нравится, я вижу, что команда настроена на результат, сбалансирована и готова к высоким достижениям. Думаю, надо немного больше времени, и еще не забывайте, что в стране война и все соответственно на стрессе. Домашние игры, которые мы должны играть за рубежом – это тоже огромное испытание. Но думаю, что сборная еще порадует своих болельщиков.

Ранее Владимир Носов высказался относительно возможного сотрудничества с «Барселоной».