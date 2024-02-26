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  4. НОСОВ: «Любой из Металлиста 1925 может попасть в сборную Украины
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 14:55 |
83
1

НОСОВ: «Любой из Металлиста 1925 может попасть в сборную Украины

Президент харьковского клуба уверен в силах своих игроков

26 февраля 2024, 14:55 |
83
1
НОСОВ: «Любой из Металлиста 1925 может попасть в сборную Украины
РБК. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, кто из игроков его команды может дорасти до вызова в национальную сборную Украины.

– Ваша компания WhiteBIT также поддерживает и национальную сборную Украины. Какое впечатление производит на Вас работа Сергея Реброва? Кто из игроков «Металлиста 1925» имеет шансы дорасти до сборной?

– Ну я думаю что, поработав со Скрипником, любой из нашей команды может претендовать на то, чтобы прийти в сборную. Уверен, что вскоре они заиграют и откроются нам всем по-новому.

Работа же Реброва мне нравится, я вижу, что команда настроена на результат, сбалансирована и готова к высоким достижениям. Думаю, надо немного больше времени, и еще не забывайте, что в стране война и все соответственно на стрессе. Домашние игры, которые мы должны играть за рубежом – это тоже огромное испытание. Но думаю, что сборная еще порадует своих болельщиков.

Ранее Владимир Носов высказался относительно возможного сотрудничества с «Барселоной».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Владимир Носов сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виктор Скрипник
Источник Украинский футбол
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fedd1979
Як вони мене виводять такими заявами!
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