16-летний вингер «Шахтера» Артем Зубрий поделился впечатлениями от тренировок с главной командой горняков:

«На самом деле эмоции просто зашкаливают. Я не ожидал приглашения в первую команду. В субботу у меня была игра с «Динамо», и тут мне Дарио Срна говорит, что с понедельника тренируюсь с первой командой. У меня просто бабочки в животе были. Это невозможные эмоции.

У нас уже матч закончился. Мы пошли переодеваться. И тут мне звонит отец, говорит, что мне позвонил директор академии и говорит: придите в манеж, Дарио Срна хочет вам кое-что сказать. Мы уже тогда просто запаниковали максимально, бежим в этот манеж. Тут Срна со мной здоровается, поговорили коротко. И он мне говорит: с понедельника жду тебя с первой командой на тренировке.

На самом деле коллектив очень хороший. Все поддерживают максимально. Одно полезное действие – они сразу тебя поддерживают: Артем, браво, давай! Поддержка максимальная. Все удивляются вообще, что я 2008 года рождения, и я здесь с первой командой. Это невозможно.

Тренировки гораздо труднее. Вроде, упражнения примерно одинаковые, но гораздо выше темп. То есть ты принимаешь мяч – и у тебя сразу игрок на ноге. Надо быстрее принимать решения. Надо быстрее думать на поле и расставаться с мячом. Потому что в U-16 ты можешь и троих обвести, а здесь так не получится. Здесь одного еле-еле можешь обвести».

ВИДЕО. 16-летний игрок Шахтера: эмоции просто зашкаливают