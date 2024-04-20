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Чемпионат Португалии
Риу Аве
19.04.2024 22:15 – FT 1 : 1
Арока
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Португалия
20 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 20 апреля 2024, 03:37
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ВИДЕО. Обмен голами. Украинец сыграл за португальскую команду весь матч

Богдан Милованов сыграл в матче 30-го тура чемпионата Португалии

20 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 20 апреля 2024, 03:37
120
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ВИДЕО. Обмен голами. Украинец сыграл за португальскую команду весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Вечером 19 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии.

Команды Риу Аве и Арока разошлись миром со счетом 1:1.

За гостей весь поединок провел украинский защитник Богдан Милованов и получил оценку 6.3.

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 19 апреля

Риу Аве – Арока – 1:1

Голы: Жока, 36 – Мухика, 47

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 29 25 2 2 84 - 27 77
2 Бенфика 29 22 4 3 65 - 23 70
3 Порту 29 18 5 6 53 - 23 59
4 Брага 29 18 5 6 61 - 40 59
5 Витория Гимараеш 29 17 6 6 45 - 29 57
6 Арока 30 13 5 12 51 - 40 44
7 Морейренсе 29 12 7 10 30 - 33 43
8 Фамаликау 29 8 11 10 31 - 36 35
9 Каза Пия 29 8 8 13 29 - 41 32
10 Фаренсе 29 8 7 14 38 - 41 31
11 Риу Аве 30 5 16 9 32 - 38 31
12 Эшторил 29 8 5 16 43 - 50 29
13 Боавишта 29 7 8 14 34 - 55 29
14 Жил Висенте 29 7 7 15 36 - 48 28
15 Эштрела Амадора 29 6 10 13 31 - 45 28
16 Портимоненсе 29 7 6 16 32 - 62 27
17 Шавеш 29 5 7 17 28 - 60 22
18 Визела 29 4 9 16 28 - 60 21
Полная таблица

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Жока (Риу Аве).
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чемпионат Португалии по футболу Арока Риу Аве Богдан Милованов видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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