Португалия20 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 20 апреля 2024, 03:37
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ВИДЕО. Обмен голами. Украинец сыграл за португальскую команду весь матч
Богдан Милованов сыграл в матче 30-го тура чемпионата Португалии
20 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 20 апреля 2024, 03:37
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Вечером 19 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии.
Команды Риу Аве и Арока разошлись миром со счетом 1:1.
За гостей весь поединок провел украинский защитник Богдан Милованов и получил оценку 6.3.
Чемпионат Португалии. 30-й тур, 19 апреля
Риу Аве – Арока – 1:1
Голы: Жока, 36 – Мухика, 47
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2
|Бенфика
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3
|Порту
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4
|Брага
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5
|Витория Гимараеш
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6
|Арока
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7
|Морейренсе
|29
|12
|7
|10
|30 - 33
|43
|8
|Фамаликау
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9
|Каза Пия
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10
|Фаренсе
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11
|Риу Аве
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|12
|Эшторил
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13
|Боавишта
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15
|Эштрела Амадора
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16
|Портимоненсе
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17
|Шавеш
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18
|Визела
|29
|4
|9
|16
|28 - 60
|21
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Жока (Риу Аве).
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