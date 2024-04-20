Франция20 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 20 апреля 2024, 01:52
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ВИДЕО. Ницца разгромила Лорьян и входит в топ-5 Лиги 1
У хозяев поля отличились Морган Сансон, Жереми Бога и Эванн Гессан
20 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 20 апреля 2024, 01:52
18
0
В матче 30-го тура Лиги 1 «Ницца» дома с крупным счетом обыграла «Лорьян» (3:0).
У хозяев поля отличились Морган Сансон, Жереми Бога и Эванн Гессан.
«Ницца» (47 очков) входит в топ-5 в Лиге 1. «Лорьян» (26 баллов) идет на предпоследней 19-й позиции
Лига 1. 30-й тур. 19 апреля
Ницца – Лорьян – 3:0
Голы: Сансон, 22, Бога, 53, Гессан, 89
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2
|Брест
|29
|15
|8
|6
|44 - 27
|53
|3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31 - 22
|47
|6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7
|Лион
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|8
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36 - 39
|40
|9
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10
|Ренн
|29
|10
|9
|10
|41 - 36
|39
|11
|Страсбург
|29
|9
|9
|11
|33 - 40
|36
|12
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34 - 37
|36
|13
|Монпелье
|29
|8
|10
|11
|36 - 41
|33
|14
|Нант
|29
|9
|4
|16
|28 - 45
|31
|15
|Гавр
|29
|6
|10
|13
|27 - 37
|28
|16
|Мец
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35 - 55
|26
|18
|Клермон
|29
|4
|10
|15
|21 - 48
|22
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Ницца).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Сансон (Ницца).
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