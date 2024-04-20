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  4. ВИДЕО. Ницца разгромила Лорьян и входит в топ-5 Лиги 1
Чемпионат Франции
Ницца
19.04.2024 22:00 – FT 3 : 0
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
20 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 20 апреля 2024, 01:52
18
0

ВИДЕО. Ницца разгромила Лорьян и входит в топ-5 Лиги 1

У хозяев поля отличились Морган Сансон, Жереми Бога и Эванн Гессан

20 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 20 апреля 2024, 01:52
18
0
ВИДЕО. Ницца разгромила Лорьян и входит в топ-5 Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура Лиги 1 «Ницца» дома с крупным счетом обыграла «Лорьян» (3:0).

У хозяев поля отличились Морган Сансон, Жереми Бога и Эванн Гессан.

«Ницца» (47 очков) входит в топ-5 в Лиге 1. «Лорьян» (26 баллов) идет на предпоследней 19-й позиции

Лига 1. 30-й тур. 19 апреля

Ницца – Лорьян – 3:0

Голы: Сансон, 22, Бога, 53, Гессан, 89

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 28 18 9 1 65 - 24 63
2 Брест 29 15 8 6 44 - 27 53
3 Монако 28 15 7 6 53 - 38 52
4 Лилль 28 13 10 5 42 - 25 49
5 Ницца 29 13 8 8 31 - 22 47
6 Ланс 29 12 7 10 38 - 32 43
7 Лион 29 12 5 12 38 - 45 41
8 Реймс 29 11 7 11 36 - 39 40
9 Марсель 28 10 9 9 41 - 33 39
10 Ренн 29 10 9 10 41 - 36 39
11 Страсбург 29 9 9 11 33 - 40 36
12 Тулуза 29 9 9 11 34 - 37 36
13 Монпелье 29 8 10 11 36 - 41 33
14 Нант 29 9 4 16 28 - 45 31
15 Гавр 29 6 10 13 27 - 37 28
16 Мец 29 7 5 17 30 - 49 26
17 Лорьян 29 6 8 15 35 - 55 26
18 Клермон 29 4 10 15 21 - 48 22
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Ницца).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Сансон (Ницца).
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Ницца Лорьян чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Жереми Бога
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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