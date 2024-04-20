Атлетик в Бильбао не сумел обыграть Гранаду, потеряв очки в борьбе за топ-4
Баски сумели отыграться усилиями Горки Гурусеты на 24-й минуте
В матче 32-го тура Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао дома сыграл вничью с «Гранадой» (1:1).
На 6-й минуте гости открыли счет благодаря автоголу Иньяки Уильямса.
«Атлетик» сумел отыграться усилиями Горки Гурусеты на 24-й минуте, но выиграть не сумел.
Клуб из Бильбао набрал 58 очков и занимает 5-е место, отставая от Атлетико М (61 пункт) в борьбе за топ-4, зону попадания в ЛЧ.
«Гранада» имеет 18 очков и идет на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице.
Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля
Атлетик Бильбао – Гранада – 1:1
Голы: Гурусета, 24 – Иньяки Уильямс, 6 (автогол)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11
|Осасуна
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|12
|Лас Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
События матча
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