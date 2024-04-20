Атлетик в Бильбао не сумел обыграть Гранаду, потеряв очки в борьбе за топ-4

В матче 32-го тура Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао дома сыграл вничью с «Гранадой» (1:1).

На 6-й минуте гости открыли счет благодаря автоголу Иньяки Уильямса.

«Атлетик» сумел отыграться усилиями Горки Гурусеты на 24-й минуте, но выиграть не сумел.

Клуб из Бильбао набрал 58 очков и занимает 5-е место, отставая от Атлетико М (61 пункт) в борьбе за топ-4, зону попадания в ЛЧ.

«Гранада» имеет 18 очков и идет на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице.

Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля

Атлетик Бильбао – Гранада – 1:1

Голы: Гурусета, 24 – Иньяки Уильямс, 6 (автогол)

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