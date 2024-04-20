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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
19.04.2024 22:00 – FT 1 : 1
Гранада
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Испания
20 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 01:17
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Атлетик в Бильбао не сумел обыграть Гранаду, потеряв очки в борьбе за топ-4

Баски сумели отыграться усилиями Горки Гурусеты на 24-й минуте

20 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 01:17
52
0
Атлетик в Бильбао не сумел обыграть Гранаду, потеряв очки в борьбе за топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао дома сыграл вничью с «Гранадой» (1:1).

На 6-й минуте гости открыли счет благодаря автоголу Иньяки Уильямса.

«Атлетик» сумел отыграться усилиями Горки Гурусеты на 24-й минуте, но выиграть не сумел.

Клуб из Бильбао набрал 58 очков и занимает 5-е место, отставая от Атлетико М (61 пункт) в борьбе за топ-4, зону попадания в ЛЧ.

«Гранада» имеет 18 очков и идет на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице.

Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля

Атлетик Бильбао – Гранада – 1:1

Голы: Гурусета, 24 – Иньяки Уильямс, 6 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70
3 Жирона 31 20 5 6 63 - 39 65
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 31 13 11 7 45 - 33 50
7 Валенсия 31 13 8 10 34 - 32 47
8 Бетис 31 11 12 8 38 - 37 45
9 Вильярреал 31 10 9 12 49 - 54 39
10 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
11 Осасуна 31 11 6 14 36 - 44 39
12 Лас Пальмас 31 10 7 14 29 - 35 37
13 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34
14 Алавес 31 8 8 15 26 - 38 32
15 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
16 Райо Вальекано 31 6 13 12 25 - 38 31
17 Сельта 31 6 10 15 33 - 46 28
18 Кадис 31 4 13 14 21 - 41 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 31 1 11 19 30 - 62 14
Полная таблица

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Иньяки Уильямс автогол Горка Гурусета
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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