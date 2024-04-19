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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
19.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Аугсбург
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Германия
19 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:49
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Айнтрахт победил Аугсбург и закрепился на 6-м месте Бундеслиги

Клуб из Франкфурта набрал 45 очков и прервал 4-матчевую серию без побед 

19 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:49
27
0
Айнтрахт победил Аугсбург и закрепился на 6-м месте Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» победил «Аугсбург» со счетом 3:1.

Единственный мяч у гостей в дебюте матча забил Рубен Варгас.

Победу хозяевам поля принесли голы Фареса Шаиби, Уго Экитике и Омара Мармуш.

«Айнтрахт» набрал 45 очков, прервал 4-матчевую серию без побед и входит в топ-6, «Аугсбург» (39 баллов) идет 7-м.

Бундеслига. 30-й тур, 19 апреля

Айнтрахт – Аугсбург – 3:1

Голы: Шаиби, 55, Экитике, 61, Мармуш, 90+6 – Рубен Варгас, 13.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 29 25 4 0 74 - 19 79
2 Бавария 29 20 3 6 82 - 36 63
3 Штутгарт 29 20 3 6 67 - 34 63
4 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67 - 33 56
5 Боруссия Д 29 16 8 5 57 - 34 56
6 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46 - 40 45
7 Аугсбург 30 10 9 11 48 - 49 39
8 Фрайбург 29 11 6 12 41 - 52 39
9 Хоффенхайм 29 10 6 13 49 - 57 36
10 Хайденхайм 29 8 10 11 42 - 50 34
11 Боруссия М 29 7 10 12 50 - 56 31
12 Вердер 29 8 7 14 36 - 49 31
13 Унион Берлин 29 8 5 16 25 - 45 29
14 Вольфсбург 29 7 7 15 34 - 50 28
15 Бохум 29 5 12 12 34 - 59 27
16 Майнц 29 5 11 13 30 - 47 26
17 Кельн 29 4 10 15 23 - 51 22
18 Дармштадт 29 2 8 19 28 - 72 14
Полная таблица

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Айнтрахт Франкфурт Аугсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига Уго Экитике видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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