19.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Германия19 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:49
27
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Айнтрахт победил Аугсбург и закрепился на 6-м месте Бундеслиги
Клуб из Франкфурта набрал 45 очков и прервал 4-матчевую серию без побед
19 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:49
27
0
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» победил «Аугсбург» со счетом 3:1.
Единственный мяч у гостей в дебюте матча забил Рубен Варгас.
Победу хозяевам поля принесли голы Фареса Шаиби, Уго Экитике и Омара Мармуш.
«Айнтрахт» набрал 45 очков, прервал 4-матчевую серию без побед и входит в топ-6, «Аугсбург» (39 баллов) идет 7-м.
Бундеслига. 30-й тур, 19 апреля
Айнтрахт – Аугсбург – 3:1
Голы: Шаиби, 55, Экитике, 61, Мармуш, 90+6 – Рубен Варгас, 13.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74 - 19
|79
|2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36 - 49
|31
|13
|Унион Берлин
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28 - 72
|14
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