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  4. ЛНЗ и Верес оштрафованы на 35 тыс грн за несоблюдение требований эвакуации
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 23:12 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:23
259
0

ЛНЗ и Верес оштрафованы на 35 тыс грн за несоблюдение требований эвакуации

Матч 24-го тура УПЛ между этими командами состоялся 15 апреля

19 апреля 2024, 23:12 | Обновлено 19 апреля 2024, 23:23
259
0
ЛНЗ и Верес оштрафованы на 35 тыс грн за несоблюдение требований эвакуации
УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений, в частности, оштрафовал клубы ЛНЗ Черкассы и Верес Ровно на 35 тысяч грн каждую.

Матч 24-го тура УПЛ «ЛНЗ» Черкассы – «Верес» Ровно состоялся 15 апреля.

Штраф наложен на обе команды за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала воздушной тревоги.

Кроме того, КДК УАФ отстранил футболиста «Шахтера» Александра Зубкова за удаление во время матча 24-го тура УПЛ против «Ворсклы», состоявшегося 14 апреля.

Тренер «Оболони» Александр Антоненко дисквалифицирован на три матча за нецензурные и оскорбительные высказывания во время матча 24-го тура УПЛ против команды «Минай», который состоялся 13 апреля.

УАФ обратил внимание на необходимость соблюдения клубами Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Верес ЛНЗ Черкассы Верес Ровно штрафы КДК УАФ воздушная тревога Александр Зубков Шахтер Донецк Оболонь Киев
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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