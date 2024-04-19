ЛНЗ и Верес оштрафованы на 35 тыс грн за несоблюдение требований эвакуации

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений, в частности, оштрафовал клубы ЛНЗ Черкассы и Верес Ровно на 35 тысяч грн каждую.

Матч 24-го тура УПЛ «ЛНЗ» Черкассы – «Верес» Ровно состоялся 15 апреля.

Штраф наложен на обе команды за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала воздушной тревоги.

Кроме того, КДК УАФ отстранил футболиста «Шахтера» Александра Зубкова за удаление во время матча 24-го тура УПЛ против «Ворсклы», состоявшегося 14 апреля.

Тренер «Оболони» Александр Антоненко дисквалифицирован на три матча за нецензурные и оскорбительные высказывания во время матча 24-го тура УПЛ против команды «Минай», который состоялся 13 апреля.

УАФ обратил внимание на необходимость соблюдения клубами Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.