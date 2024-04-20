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  4. ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
Лига чемпионов
20 апреля 2024, 00:01 |
628
1

ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ

Украинский вратарь помог «галактикос» выйти в полуфинал

20 апреля 2024, 00:01 |
628
1
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Пресс-служба мадридского клуба опубликовала видеоролик, на котором показано, как звездные партнеры Лунина, такие как Родриго, Рюдигер и Беллингем, поздравили его с невероятным перфомансом против действующего победителя Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ

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Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал видео Джуд Беллингем Антонио Рюдигер Родриго Гоес
Дмитро Олійник Источник: ФК Реал Мадрид
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KirTheKing
скоро будут новости - тибо куртуа не доволен что он второй номер..
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