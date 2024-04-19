В тренерском штабе Полесья будет работать новый тренер

Как стало известно Sport.ua, бывший исполняющий обязанности главного тренера второлигового «Звягеля» Николай Гибалюк нашел новую работу.

После отставки из «Звягеля» он трудоустроится в «Полесье», где будет одним из помощников Сергея Шищенко. Николай Гибалюк и раньше работал ассистентом Шищенко в командах, которые он возглавлял.

29-летний хавбек Андрей Близниченко, прошедшей осенью выступавший за «Верес», прошел медосмотр и подписал контракт со «Звягелем», но с его дозаявкой возникли некоторые проблемы. В «Звягеле» прилагают усилия, чтобы их решить, и тогда Близниченко сможет пополнить ряды команды.

«Звягель» занимает второе место во Второй лиге, набрав 50 очков, и в очередном туре 21 апреля будет принимать «Карпаты-2».

Тем временем исполняющий обязанности спортивного директора житомирского «Полесья» Дарио Друди поделился мнением о своем возвращении в Украину.