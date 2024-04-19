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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 22:19 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:28
437
0

В тренерском штабе Полесья будет работать новый тренер

Сергей Шищенко пригласил Николая Гибалюка стать своим ассистентом

19 апреля 2024, 22:19 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:28
437
0
В тренерском штабе Полесья будет работать новый тренер
ФК Звгяель. Николай Гибалюк

Как стало известно Sport.ua, бывший исполняющий обязанности главного тренера второлигового «Звягеля» Николай Гибалюк нашел новую работу.

После отставки из «Звягеля» он трудоустроится в «Полесье», где будет одним из помощников Сергея Шищенко. Николай Гибалюк и раньше работал ассистентом Шищенко в командах, которые он возглавлял.

29-летний хавбек Андрей Близниченко, прошедшей осенью выступавший за «Верес», прошел медосмотр и подписал контракт со «Звягелем», но с его дозаявкой возникли некоторые проблемы. В «Звягеле» прилагают усилия, чтобы их решить, и тогда Близниченко сможет пополнить ряды команды.

«Звягель» занимает второе место во Второй лиге, набрав 50 очков, и в очередном туре 21 апреля будет принимать «Карпаты-2».

Тем временем исполняющий обязанности спортивного директора житомирского «Полесья» Дарио Друди поделился мнением о своем возвращении в Украину.

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Полесье Житомир Сергей Шищенко Николай Гибалюк чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Андрей Близниченко инсайд Звягель
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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