В тренерском штабе Полесья будет работать новый тренер
Сергей Шищенко пригласил Николая Гибалюка стать своим ассистентом
Как стало известно Sport.ua, бывший исполняющий обязанности главного тренера второлигового «Звягеля» Николай Гибалюк нашел новую работу.
После отставки из «Звягеля» он трудоустроится в «Полесье», где будет одним из помощников Сергея Шищенко. Николай Гибалюк и раньше работал ассистентом Шищенко в командах, которые он возглавлял.
29-летний хавбек Андрей Близниченко, прошедшей осенью выступавший за «Верес», прошел медосмотр и подписал контракт со «Звягелем», но с его дозаявкой возникли некоторые проблемы. В «Звягеле» прилагают усилия, чтобы их решить, и тогда Близниченко сможет пополнить ряды команды.
«Звягель» занимает второе место во Второй лиге, набрав 50 очков, и в очередном туре 21 апреля будет принимать «Карпаты-2».
Тем временем исполняющий обязанности спортивного директора житомирского «Полесья» Дарио Друди поделился мнением о своем возвращении в Украину.
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