Дарио ДРУДИ: «Возвращение в Украину было непростым решением»

Исполняющий обязанности спортивного директора житомирского «Полесья» Дарио Друди поделился мыслями относительно своего возвращения в Украину.

– Поздравляю Вас с возвращением в Украину. Как Ваше настроение?

– Большое спасибо. С первого дня, как только я вернулся в Украину, у меня было такое ощущение, словно я вернулся в родной дом. Кстати, именно здесь осуществилась моя мечта – я стал главным тренером команды Премьер-лиги.

– В Украине Вас не было фактически 6 лет, с какими эмоциями Вы сюда вернулись, что, возможно, бросилось в глаза, на что обратили внимание?

– Наверное то, что сбылись мои прогнозы насчет украинской молодежи. Сейчас очень много украинских игроков, которые выступают в Европе, украинская сборная U-20 выиграла Мундиаль. Потенциал украинской молодежи на очень и очень высоком уровне. Это то, что касается футбола, а если брать в целом, то очень трудно видеть Украину в состоянии войны. И, собственно, тем, что я вернулся сюда, хочу продемонстрировать: как иностранец я здесь не только, когда все хорошо, но и в такие тяжелые моменты. Хочу помочь Украине развиваться. Хотя для меня это тоже было непростое решение, потому что у меня есть семья, есть дети. Но я сделал этот шаг, потому что Украина очень много значит для меня.

– Вы привезли семью с собой, собираетесь привезти?

– Пока нет. Я приехал сам, но планирую привезти их сюда. Я хотел бы, чтобы мои дети росли в украинской среде, ходили здесь в школу. Чтобы вы понимали, моя жена знает даже больше украинских слов, чем я. Ей очень нравится Украина.

– Бесконечные воздушные тревоги, ракетные обстрелы. К этому невозможно привыкнуть. Слышали ли Вы их и каковы Ваши эмоции в связи с этим?

– Невозможно передать эти эмоции, потому что когда ты впервые слышишь звук сирены, ракетные обстрелы – ты не знаешь, как реагировать, потому что это неестественно. Но, к сожалению... К сожалению, надо адаптироваться к этим реалиям и понимать, как себя защитить.