Берегите меня. Луческу рассмеялся от вопроса журналиста и тут же ушел

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу в очередной раз достаточно оригинально пообщался с румынскими журналистами.

Представитель СМИ подкараулил 78-летнего наставника в аэропорту, когда тот возвращался домой после матча Лиги конференций ПАОК – «Брюгге» (греческую команду возглавляет Разван Луческу – сын Мирчи), и спросил, рассматривает ли Мирча возможность работы со сборной Румынии.

После этого вопроса Луческу лишь рассмеялся и сказал: «Кто так считает? Берегите меня», а после быстро покинул аэропорт, больше не давая никаких комментариев.

Ранее Мирча Луческу также достаточно холодно и в провокационной форме пообщался с журналистом, желавшим узнать, собирается ли наставник с нового сезона возглавить «Бешикташ».