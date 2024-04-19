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  4. Берегите меня. Луческу рассмеялся от вопроса журналиста и тут же ушел
Румыния
19 апреля 2024, 20:06 |
888
1

Берегите меня. Луческу рассмеялся от вопроса журналиста и тут же ушел

Мирча в последнее время не сильно-то и жалует румынскую прессу

19 апреля 2024, 20:06 |
888
1
Берегите меня. Луческу рассмеялся от вопроса журналиста и тут же ушел
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу в очередной раз достаточно оригинально пообщался с румынскими журналистами.

Представитель СМИ подкараулил 78-летнего наставника в аэропорту, когда тот возвращался домой после матча Лиги конференций ПАОК – «Брюгге» (греческую команду возглавляет Разван Луческу – сын Мирчи), и спросил, рассматривает ли Мирча возможность работы со сборной Румынии.

После этого вопроса Луческу лишь рассмеялся и сказал: «Кто так считает? Берегите меня», а после быстро покинул аэропорт, больше не давая никаких комментариев.

Ранее Мирча Луческу также достаточно холодно и в провокационной форме пообщался с журналистом, желавшим узнать, собирается ли наставник с нового сезона возглавить «Бешикташ».

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Prosport.ro
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Комментарии 1
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Dfs2262ar
Та йому вже прогули на цвинтарі ставлять! Які нафіг команди?))
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