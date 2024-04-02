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  4. До свидания. Луческу отреагировал на слухи о том, что договорился с клубом
Турция
02 апреля 2024, 21:33 |
1227
0

До свидания. Луческу отреагировал на слухи о том, что договорился с клубом

Мирча посетил матч 28-го тура чемпионата Греции между ПАОКом и Панатинаикосом

02 апреля 2024, 21:33 |
1227
0
До свидания. Луческу отреагировал на слухи о том, что договорился с клубом
Twitter. Мирча Луческу

31 марта состоялся матч 28-го тура чемпионата Греции (стадия плей-офф, на которой 6 команд борются за титул) между Панатинаикосом и ПАОКом. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Легендарный 78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в Украине работал с «Шахтером» и «Динамо», посетил этот поединок (наставником ПАОКа является его сын Разван).

В последнее время ходили слухи, что Мирча уже якобы договорился с «Бешикташем» и возглавит эту команду со следующего сезона, а руководство клуба поставило румынскому коучу обязательную задачу выиграть чемпионат Турции 2024/25.

После встречи «Панатинаикос» – ПАОК Луческу встретили журналисты, которые спросили, действительно ли он договорился с «Бешикташем».

«Какая пресса это пишет? Я не знаю, я понятия не имею обо всем этом. До свидания», – сказал Луческу-старший и быстро ушел.

Ранее Мирча назвал главную проблему сборной Румынии перед стартом Евро.

Видеообзор матча Панатинаикос – ПАОК – 2:3

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Источник Динамо Киев от Шурика
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