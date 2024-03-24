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  4. Луческу назвал главную проблему потенциального соперника Украины на Евро
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 20:31 |
2435
0

Луческу назвал главную проблему потенциального соперника Украины на Евро

Мирче не нравится, что игроки национальной команды Румынии не попадают в старт в клубах

24 марта 2024, 20:31 |
2435
0
Луческу назвал главную проблему потенциального соперника Украины на Евро
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

22 марта сборная Румынии провела товарищеский матч с национальной командой Северной Ирландии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Легендарный 78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в Украине работал с «Шахтером» и «Динамо» оценил игру румынского коллектива:

«Для первой игры это было хорошо. Они играли против оборонявшейся команды и хотели лишь контратаковать, пять защитников, четыре игрока в центре. Видно, что есть много игроков, не имеющих практики в клубах.

Будем надеяться, что наши футболисты приложат усилия, чтобы стать игроками стартового состава в своих клубах. Так у них будет ритм, которого не хватало. Это большая проблема, если они не играют за свои команды», – заявил Мирча.

Отметим, что если сборная Украины обыграет Исландию и пройдет на Евро-2024, то она выступит в группе E вместе с Бельгией, Словакией, и Румынией.

Ранее Луческу рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру.

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Источник Gazeta Sporturilor
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