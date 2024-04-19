Хуммельс высмеял клубы АПЛ за обидное определение Бундеслиги
Игрок «Боруссии» Дортмунд – о провале английских клубов в евротурнирах
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс позволил себе издевательский пост в адрес клубов Английской Премьер-лиги из-за их вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона.
Как известно, в Лиге чемпионов лондонский «Арсенал» вылетел в четвертьфинале от «Баварии», а «Ман Сити» – от мадридского «Реала». В Лиге Европы, в свою очередь, «Байер» выбил из розыгрыша «Вест Хэм», а «Аталанта» – «Ливерпуль».
«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры», – написал 35-летний Хуммельс из дортмундской «Боруссии», которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».
Подобным постом Хуммельс дал ответ критикам из Англии, которые в шутку ранее называли немецкую Бундеслигу «лигой фермеров».
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