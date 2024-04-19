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Лига чемпионов
19 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:57
467
0

Хуммельс высмеял клубы АПЛ за обидное определение Бундеслиги

Игрок «Боруссии» Дортмунд – о провале английских клубов в евротурнирах

19 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:57
467
0
Хуммельс высмеял клубы АПЛ за обидное определение Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс позволил себе издевательский пост в адрес клубов Английской Премьер-лиги из-за их вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона.

Как известно, в Лиге чемпионов лондонский «Арсенал» вылетел в четвертьфинале от «Баварии», а «Ман Сити» – от мадридского «Реала». В Лиге Европы, в свою очередь, «Байер» выбил из розыгрыша «Вест Хэм», а «Аталанта» – «Ливерпуль».

«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры», – написал 35-летний Хуммельс из дортмундской «Боруссии», которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

Подобным постом Хуммельс дал ответ критикам из Англии, которые в шутку ранее называли немецкую Бундеслигу «лигой фермеров».

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Матс Хуммельс Лига чемпионов Лига Европы Бундеслига Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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