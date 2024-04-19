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Лига чемпионов
19 апреля 2024, 17:38 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:49
213
0

Клубы АПЛ в третий раз в XXI веке повторили свой антирекорд в ЛЧ и ЛЕ

Английские команды сильно разочаровали

19 апреля 2024, 17:38 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:49
213
0
Клубы АПЛ в третий раз в XXI веке повторили свой антирекорд в ЛЧ и ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля английские клубы «Ливерпуль» и «Вест Хэм» завершили свои выступления в Лиге Европы сезона-2023/2024.

Они в 1/4 финала турнира по сумме двух встреч проиграли соответственно «Аталанте» из Италии и немецкому «Байеру».

Таким образом, в нынешних розыгрышах Лиги Европы и Лиги чемпионов, которые дошли до полуфинальной стадии, не осталось ни одной команды из АПЛ.

Ранее на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов свои выступления завершили «Манчестер Сити» и «Арсенал», которые не смогли пройти мадридский «Реал» и «Баварию».

Это лишь третий случай в XXI веке, когда в полуфиналах главных еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы – не будет английских клубов. Ранее подобная ситуация имела место в сезонах-2002/2003 и 2014/2015. Кроме этого, английские клубы в 4-й раз за 20 сезонов не сыграют в финалах ЛЧ или ЛЕ.

Единственным представителем Англии в еврокубках остается «Астон Вилла», которая вышла в полуфинал Лиги конференций.

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Лига чемпионов Лига Европы Ливерпуль Вест Хэм Арсенал Лондон Манчестер Сити
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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