Почеттино высказался о вероятном возвращении в строй конкурента Мудрика

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение о возможном возвращении в игровую обойму команды атакующего полузащитника Кристофера Нкунку, который является конкурентом за место в составе украинца Михаила Мудрика.

«Мы должны оценивать ситуацию изо дня в день. В последние несколько дней у Нкунку появилась возможность принять участие в некоторых тренировках. Нам нужно увидеть реакцию и то, как он будет прогрессировать», – заявил Почеттино.

Как известно, Нкунку получил травму в конце февраля. Сообщалось, что на его восстановление уйдет примерно один месяц.