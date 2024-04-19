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Англия
19 апреля 2024, 17:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:07
379
0

Почеттино высказался о вероятном возвращении в строй конкурента Мудрика

Аргентинец – о восстановлении Кристофера Нкунку

19 апреля 2024, 17:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:07
379
0
Почеттино высказался о вероятном возвращении в строй конкурента Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение о возможном возвращении в игровую обойму команды атакующего полузащитника Кристофера Нкунку, который является конкурентом за место в составе украинца Михаила Мудрика.

«Мы должны оценивать ситуацию изо дня в день. В последние несколько дней у Нкунку появилась возможность принять участие в некоторых тренировках. Нам нужно увидеть реакцию и то, как он будет прогрессировать», – заявил Почеттино.

Как известно, Нкунку получил травму в конце февраля. Сообщалось, что на его восстановление уйдет примерно один месяц.

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Кристофер Нкунку Маурисио Почеттино травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Михаил Мудрик
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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