Почеттино высказался о вероятном возвращении в строй конкурента Мудрика
Аргентинец – о восстановлении Кристофера Нкунку
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение о возможном возвращении в игровую обойму команды атакующего полузащитника Кристофера Нкунку, который является конкурентом за место в составе украинца Михаила Мудрика.
«Мы должны оценивать ситуацию изо дня в день. В последние несколько дней у Нкунку появилась возможность принять участие в некоторых тренировках. Нам нужно увидеть реакцию и то, как он будет прогрессировать», – заявил Почеттино.
Как известно, Нкунку получил травму в конце февраля. Сообщалось, что на его восстановление уйдет примерно один месяц.
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