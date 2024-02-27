60-миллионный новичок Челси получил еще одну травму
Восстановление Кристофера Нкунку займет примерно месяц
Вингер «Челси» Кристофер Нкунку получил очередную травму. Характер травмы пока что не известен, но, по информации The Athletic, восстановление 26-летнего француза займет примерно месяц.
Ситуация прокомментировал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино:
«Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось. По состоянию на сегодня он выбыл на три-четыре недели. Надеюсь, что не на дольше».
Нкунку перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом прошлого года за 60 миллионов евро, но вскоре после этого порвал крестообразные связки колена. Восстановившись после этой травмы, в январе он получил повреждение бедра.
Суммарно Нкунку провел в нынешнем сезоне лишь 10 матчей и забил 2 гола.
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