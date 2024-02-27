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  4. 60-миллионный новичок Челси получил еще одну травму
Англия
27 февраля 2024, 16:28 |
802
0

60-миллионный новичок Челси получил еще одну травму

Восстановление Кристофера Нкунку займет примерно месяц

27 февраля 2024, 16:28 |
802
0
60-миллионный новичок Челси получил еще одну травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Вингер «Челси» Кристофер Нкунку получил очередную травму. Характер травмы пока что не известен, но, по информации The Athletic, восстановление 26-летнего француза займет примерно месяц.

Ситуация прокомментировал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино:

«Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось. По состоянию на сегодня он выбыл на три-четыре недели. Надеюсь, что не на дольше».

Нкунку перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом прошлого года за 60 миллионов евро, но вскоре после этого порвал крестообразные связки колена. Восстановившись после этой травмы, в январе он получил повреждение бедра.

Суммарно Нкунку провел в нынешнем сезоне лишь 10 матчей и забил 2 гола.

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Кристофер Нкунку травма Челси Маурисио Почеттино
Источник The Athletic
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