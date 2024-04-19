Александр БАНДУРА: «Шансы, что Минай останется в УПЛ – 30%»
Вратарь «Миная» рассказал о поражении от киевского «Динамо»
Вратарь «Миная» Александр Бандура рассказал о поражении от киевского «Динамо» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
– Александр, на что игроки «Миная» рассчитывали перед поединком с киевским «Динамо»?
– Мы хотели и реально рассчитывали заработать одно очко. По первому тайму об этом говорить было трудно – нас просто «возили». А вот после перерыва картина на футбольном поле уже была другая.
– С чем связана такая робкая игра вашей команды в первом тайме?
– Сначала мы чего-то опасались. Динамовцы были заряжены на этот матч, это было видно. А уже после перерыва хозяева подумали, мне так кажется, что смогут легко довести игру до победного конца. Плюс, мои партнеры смогли немного расслабиться, да и гол Кораблина нам помог. При счете 1:2 у «Динамо» я увидел панику в некоторых моментах. Мы имели два момента, чтобы сравнять счет. Да, мы проиграли в итоге, но не беззубо.
– Почему-то «Минаю» вторые таймы удаются лучше, чем таймы первые. С чем вы это связываете?
– Трудно это объяснить. Все дело в психологии, у нас очень много молодых футболистов в составе. А потом, когда игроки «Миная» разыгрываются, то потом легче ребятам играть.
– Какие шансы у «Миная» остаться в элитном дивизионе?
– Они есть, хотя я бы их оценил в 30%. Может, и немного, но мы в это верим. Нам бы попасть в переходные игры, уже это было бы достойным для нас результатом в текущей ситуации. Для нас важно набирать очки уже в ближайших матчах. Никак нельзя откладывать все до последних игр.
– Ты пропустил сегодня три мяча. Этого можно было избежать?
– Первый мяч я пропустил от Буяльского на 5-й минуте. Виталий пробил между ног нашему защитнику, я бросился в один угол ворот, а он пробил в другой. Второй мяч – это автогол от Немчанинова. В концовке встречи я ждал удар от Ваната, перекрывал этот возможный удар. А забил Волошин, тут немного не доиграл наш крайний защитник.
– Какое настроение сейчас в раздевалке «Миная»?
– Все расстроены, проигрывать никто не любит. Хотя Желько Любенович похвалил нас за игру. Но, хорошо играть, не значит достигать положительного результата.
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