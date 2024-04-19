Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр БАНДУРА: «Шансы, что Минай останется в УПЛ – 30%»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 18:12 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:28
163
0

Александр БАНДУРА: «Шансы, что Минай останется в УПЛ – 30%»

Вратарь «Миная» рассказал о поражении от киевского «Динамо»

19 апреля 2024, 18:12 | Обновлено 19 апреля 2024, 18:28
163
0
Александр БАНДУРА: «Шансы, что Минай останется в УПЛ – 30%»
ФК Минай. Александр Бандура

Вратарь «Миная» Александр Бандура рассказал о поражении от киевского «Динамо» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

– Александр, на что игроки «Миная» рассчитывали перед поединком с киевским «Динамо»?

– Мы хотели и реально рассчитывали заработать одно очко. По первому тайму об этом говорить было трудно – нас просто «возили». А вот после перерыва картина на футбольном поле уже была другая.

– С чем связана такая робкая игра вашей команды в первом тайме?

– Сначала мы чего-то опасались. Динамовцы были заряжены на этот матч, это было видно. А уже после перерыва хозяева подумали, мне так кажется, что смогут легко довести игру до победного конца. Плюс, мои партнеры смогли немного расслабиться, да и гол Кораблина нам помог. При счете 1:2 у «Динамо» я увидел панику в некоторых моментах. Мы имели два момента, чтобы сравнять счет. Да, мы проиграли в итоге, но не беззубо.

– Почему-то «Минаю» вторые таймы удаются лучше, чем таймы первые. С чем вы это связываете?

– Трудно это объяснить. Все дело в психологии, у нас очень много молодых футболистов в составе. А потом, когда игроки «Миная» разыгрываются, то потом легче ребятам играть.

– Какие шансы у «Миная» остаться в элитном дивизионе?

– Они есть, хотя я бы их оценил в 30%. Может, и немного, но мы в это верим. Нам бы попасть в переходные игры, уже это было бы достойным для нас результатом в текущей ситуации. Для нас важно набирать очки уже в ближайших матчах. Никак нельзя откладывать все до последних игр.

– Ты пропустил сегодня три мяча. Этого можно было избежать?

– Первый мяч я пропустил от Буяльского на 5-й минуте. Виталий пробил между ног нашему защитнику, я бросился в один угол ворот, а он пробил в другой. Второй мяч – это автогол от Немчанинова. В концовке встречи я ждал удар от Ваната, перекрывал этот возможный удар. А забил Волошин, тут немного не доиграл наш крайний защитник.

– Какое настроение сейчас в раздевалке «Миная»?

– Все расстроены, проигрывать никто не любит. Хотя Желько Любенович похвалил нас за игру. Но, хорошо играть, не значит достигать положительного результата.

По теме:
Артем ГАБЕЛОК: «Все хотели бы отыграться у Оболони»
Артем ГАБЕЛОК: «Никто в команде даже думать не хочет о вылете»
«Такое повториться не должно». Пушич оценил победу Шахтера в матче УПЛ
Динамо Киев Александр Бандура чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Футбол | 19 апреля 2024, 16:30 3
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию

Украина завершила сезон на 18-й позиции 5-летнего рейтинга

Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику
Футбол | 19 апреля 2024, 00:51 38
Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику
Трубин не спас в серии пенальти. Марсель прошел Бенфику

Французская команда выиграла четвертьфинал ЛЕ

Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Футбол | 19.04.2024, 10:17
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футбол | 19.04.2024, 06:30
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футбол | 19.04.2024, 13:00
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 16
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
18.04.2024, 07:21 9
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
17.04.2024, 22:27
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем