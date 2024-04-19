Цыганков – аут. Украинец не поможет Жироне в матче с Кадисом

Украинский полузащитник Виктор Цыганков пропустит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» сыграет против «Кадиса».

26-летний украинец продолжает испытывать дискомфорт в камбаловидной мышце. Напомним, по этой причине Цыганков пропустил предыдущий матч «Жироны» в Ла Лиги против «Атлетико» (1:3).

Как известно, ранее наставник «Жироны» Мичел сообщил, что Виктор Цыганков «практически не имеет шансов» принять участие в матче с «Кадисом».

Вместе с Цыганковым, за «Жирону» в предстоящем поединке не сможет сыграть Кристиан Стуани.

Матч «Жирона» – «Кадис» состоится 20 апреля, начало в 22:00 по Киеву.