Испания19 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:41
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Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом
У Виктора минимальные шансы выйти на поле в этом матче
19 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:41
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Главный тренер «Жироны» Мичел перед матчем 32 тура чемпионата Испании против «Кадиса» рассказал о ситуации с травмированными.
По словам Мичела, украинский вингер Виктор Цыганков практически не имеет шансов принять участие в этой встрече. Хотя вчера сообщалось, что украинец вернулся к тренировкам.
Также, скорее всего, не сыграет и опытный нападающий Кристиан Стуани. Остальные футболисты готовый к выходу на поле.
Матч «Жирона» – «Кадис» состоится 20 апреля, начало в 22:00 по Киеву.
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