Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом

Главный тренер «Жироны» Мичел перед матчем 32 тура чемпионата Испании против «Кадиса» рассказал о ситуации с травмированными.

По словам Мичела, украинский вингер Виктор Цыганков практически не имеет шансов принять участие в этой встрече. Хотя вчера сообщалось, что украинец вернулся к тренировкам.

Также, скорее всего, не сыграет и опытный нападающий Кристиан Стуани. Остальные футболисты готовый к выходу на поле.

Матч «Жирона» – «Кадис» состоится 20 апреля, начало в 22:00 по Киеву.