Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом
Испания
19 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:41
431
0

Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом

У Виктора минимальные шансы выйти на поле в этом матче

19 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:41
431
0
Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мичел перед матчем 32 тура чемпионата Испании против «Кадиса» рассказал о ситуации с травмированными.

По словам Мичела, украинский вингер Виктор Цыганков практически не имеет шансов принять участие в этой встрече. Хотя вчера сообщалось, что украинец вернулся к тренировкам.

Также, скорее всего, не сыграет и опытный нападающий Кристиан Стуани. Остальные футболисты готовый к выходу на поле.

Матч «Жирона» – «Кадис» состоится 20 апреля, начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Евгений БАНАДА: «Пока не готов на все сто процентов»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером
Месут ОЗИЛ: «Уровень Эль Класико пошел на спад, но это не вина Реала»
травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Владимир Клепач Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Футбол | 18 апреля 2024, 19:37 0
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити

Украинский вратарь выиграл серию пенальти в матче с «Манчестер Сити»

«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Футбол | 18 апреля 2024, 18:58 0
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина

Джуд Беллингем отметил феноменальную игру украинского вратаря

Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футбол | 19.04.2024, 06:30
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Теннис | 19.04.2024, 00:45
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Футбол | 19.04.2024, 12:07
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 7
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 16
Футбол
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
18.04.2024, 08:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем