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  4. ФОТО. Готов сыграть? Жирона намекнула на ситуацию Цыганкова
Испания
18 апреля 2024, 20:12 |
532
0

ФОТО. Готов сыграть? Жирона намекнула на ситуацию Цыганкова

Клуб подтвердил возвращение игрока к тренировкам

18 апреля 2024, 20:12 |
532
0
ФОТО. Готов сыграть? Жирона намекнула на ситуацию Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Клуб Ла Лиги «Жирона» на своей странице в Twitter выложил фотографию с тренировки Виктора Цыганкова. Судя по всему, украинский хавбек вернулся к работе и имеет шанс вернуться на поле в матче.

Цыганков в конце марта сыграл в матче с «Бетисом», однако затем из-за повреждения пропустил встречу с «Атлетико». 20 апреля команда сыграет с аутсайдером «Кадисом», а теперь появился шанс, что Виктор хотя бы окажется в заявке.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Цыганков забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 24-х матчах.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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