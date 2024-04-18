ФОТО. Готов сыграть? Жирона намекнула на ситуацию Цыганкова
Клуб подтвердил возвращение игрока к тренировкам
Клуб Ла Лиги «Жирона» на своей странице в Twitter выложил фотографию с тренировки Виктора Цыганкова. Судя по всему, украинский хавбек вернулся к работе и имеет шанс вернуться на поле в матче.
Цыганков в конце марта сыграл в матче с «Бетисом», однако затем из-за повреждения пропустил встречу с «Атлетико». 20 апреля команда сыграет с аутсайдером «Кадисом», а теперь появился шанс, что Виктор хотя бы окажется в заявке.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Цыганков забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 24-х матчах.
👋 Viktor! 😍 pic.twitter.com/8nQE6ezBY2— Girona FC (@GironaFC) April 18, 2024
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