Положил начало разгрому. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

26-летний француз забил первый гол своей команды в ответном четвертьфинальном матче турнира с «Барселоной», тем самым положив начало разгрому хозяев – 4:1. Парижане пробились в полуфинал, где сыграют с дортмундской «Боруссией».

Напомним, что на приз игроку недели также претендовали хавбек «Боруссии» Юлиан Брандт, защитник «Баварии» Йозуа Киммих и центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.