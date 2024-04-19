Лига чемпионов19 апреля 2024, 17:33 |
307
0
Положил начало разгрому. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Усман Дембеле забил первый мяч в ворота «Барселоны» в ответном поединке
19 апреля 2024, 17:33 |
307
0
Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
26-летний француз забил первый гол своей команды в ответном четвертьфинальном матче турнира с «Барселоной», тем самым положив начало разгрому хозяев – 4:1. Парижане пробились в полуфинал, где сыграют с дортмундской «Боруссией».
Напомним, что на приз игроку недели также претендовали хавбек «Боруссии» Юлиан Брандт, защитник «Баварии» Йозуа Киммих и центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 апреля 2024, 22:54 9
Мартинес достал арбитра своими выходками, но выиграл серию пенальти
Хоккей | 18 апреля 2024, 16:46 11
Украинские хоккеисты забросили 7 шайб
Теннис | 19.04.2024, 00:45
Футбол | 19.04.2024, 13:15
Футбол | 19.04.2024, 14:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2024, 02:30 1
17.04.2024, 22:27
18.04.2024, 08:35 5
18.04.2024, 01:50 2
18.04.2024, 07:21 9
18.04.2024, 02:05 4
18.04.2024, 05:12 1
18.04.2024, 06:30 16