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  4. Положил начало разгрому. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
19 апреля 2024, 17:33 |
307
0

Положил начало разгрому. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Усман Дембеле забил первый мяч в ворота «Барселоны» в ответном поединке

19 апреля 2024, 17:33 |
307
0
Положил начало разгрому. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

26-летний француз забил первый гол своей команды в ответном четвертьфинальном матче турнира с «Барселоной», тем самым положив начало разгрому хозяев – 4:1. Парижане пробились в полуфинал, где сыграют с дортмундской «Боруссией».

Напомним, что на приз игроку недели также претендовали хавбек «Боруссии» Юлиан Брандт, защитник «Баварии» Йозуа Киммих и центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

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Усман Дембеле лучший игрок Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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