Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 17:02 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:15
760
1

ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»

Коммерческий директор «Днепра-1» рассказал о ситуации в Днепре

19 апреля 2024, 17:02 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:15
760
1
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
Вячеслав Фридман

Ракетные удары рашистов по Днепру стали учащаться. Как уже сообщалось, в начале апреля «прилеты» были в спортивные объекты города, когда пострадала спортивная школа и учебно-тренировочная база «Днепра-1».

Теперь мировую общественность шокировал очередной акт террора со стороны страны-агрессора номер один в мире. Утром в пятницу, 19 апреля, лютый враг в очередной раз ударил по Днепру, совершив еще одно военное преступление. От террористической атаки есть большое количество погибших и раненых, нанесены и масштабные разрушения. В частности, пострадали жилые дома, учебные заведения, административные и офисные здания, гостиница, магазины, рынок, торговые павильоны и железнодорожная инфраструктура.

В связи с трагедией в городе и неблагополучной обстановкой возник вопрос о безопасности и будущем главной спортивной дружины – футбольного «Днепра-1».

Как оказалось, сейчас команда находится в Киеве, где осталась после матча 24-го тура УПЛ с харьковским «Металлистом 1925». О том, чем объясняется этот факт, как и о сегодняшнем ракетном ударе по Днепру рассказал коммерческий директор СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман.

– После игры с харьковчанами игроки и тренерский штаб команды попросили остаться в столице, поэтому им пошли навстречу, – говорит он. – Ведь учитывая, что в следующем туре «Днепр-1» ждет выездной поединок с «Вересом», не было смысла ехать в Днепр, чтобы кататься из Киева и в Киев туда-сюда, тратя средства и время на дорогу. У части футболистов и у тренерского штаба в Киеве есть свое жилье, семьи, а некоторым клуб снял номера в гостинице. И учитывая нестабильную ситуацию по безопасности, было как раз целесообразно провести определенное количество дней в столице. В Днепре же сегодняшняя ночь с утренними обстрелами была довольно нехорошей. Город услышал девять мощных взрывов.

– Не возникало случайно мыслей о смене места постоянной дислокации клуба в связи с ситуацией в Днепре? Скажем, перебраться в Ужгород, в котором «Днепр-1» уже базировался ранее?

– Мы не знаем, как и что будет в дальнейшем. Почему только нам задают такой вопрос, хотя опасно также и в Кривом Роге в Днепропетровской области, и в Александрии, которая находится в 150 километрах, тоже. Да, неприятная ситуация, когда Днепр в течение последних двух месяцев находится в опасности, и стал как прифронтовой город. Впрочем, как бы ни было неприятно от такой обстановки, но местные жители из города не выезжают. Когда Днепр полон людей, а тут вдруг команда из города выехала - это, согласитесь, как-то глупо.

Коснулся Вячеслав Фридман и темы выступления «Днепра-1» в весенней части чемпионата.

– Если говорить о положении «Днепра-1» в турнирной таблице, то считаю, что семь-восемь очков мы недобрали. Понятно, что настроение из-за этого у всех отвратительное. Выигрышные матчи мы сыграли вничью, а ничейные проиграли. Какой-то ужас! А объяснять недобор очков большим количеством травм, которые на самом деле имеют место, вроде бы как-то несолидно. Сказать, что мы недостаточно усилились - тоже неправда. Наш клуб рассчитывал на совсем другой старт весенней части сезона, но... Последние два матча - с «Зарей» и «Металлистом 1925» были выигрышными, однако завершились вничью. Недосчитались четырех очков. Именно поэтому и особого настроения нет. Впрочем, «Днепр-1» будет биться до конца.

Напомним, что «Днепр-1» занимает четвертую строчку в УПЛ, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.

Ранее мы сообщали, что стало известно, где можно смотреть онлайн матч следующего тура УПЛ «Верес» – «Днепр-1».

По теме:
Артем ГАБЕЛОК: «Ромб Скрипника работает, но не в борьбе за выживание»
В Рухе определили лучшие качества весеннего Миная
Владислав ЛУПАШКО: «Считаю, что мы победили справедливо»
Вячеслав Фридман Днепр-1 чемпионат Украины по футболу российско-украинская война инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Теннис | 19 апреля 2024, 00:45 48
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте

Марта в трех партиях обыграла Чжэн Циньвень в 1/8 финала турнире WTA 500

Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом
Футбол | 19 апреля 2024, 14:40 0
Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом
Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Кадисом

У Виктора минимальные шансы выйти на поле в этом матче

ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
Хоккей | 18.04.2024, 16:46
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 19:37
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Футбол | 19.04.2024, 08:45
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max-Morlock
Удар был по логистике: автовокзал и ж.д. вокзал.   И он точно повторится, как и по Синельниково.   Враг будет стараться отрезать  Запорожье от Днепра.   Это же очевидно накануне из летней компании.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 8
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
17.04.2024, 22:27
Футбол
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем