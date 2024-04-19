ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»

Ракетные удары рашистов по Днепру стали учащаться. Как уже сообщалось, в начале апреля «прилеты» были в спортивные объекты города, когда пострадала спортивная школа и учебно-тренировочная база «Днепра-1».

Теперь мировую общественность шокировал очередной акт террора со стороны страны-агрессора номер один в мире. Утром в пятницу, 19 апреля, лютый враг в очередной раз ударил по Днепру, совершив еще одно военное преступление. От террористической атаки есть большое количество погибших и раненых, нанесены и масштабные разрушения. В частности, пострадали жилые дома, учебные заведения, административные и офисные здания, гостиница, магазины, рынок, торговые павильоны и железнодорожная инфраструктура.

В связи с трагедией в городе и неблагополучной обстановкой возник вопрос о безопасности и будущем главной спортивной дружины – футбольного «Днепра-1».

Как оказалось, сейчас команда находится в Киеве, где осталась после матча 24-го тура УПЛ с харьковским «Металлистом 1925». О том, чем объясняется этот факт, как и о сегодняшнем ракетном ударе по Днепру рассказал коммерческий директор СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман.

– После игры с харьковчанами игроки и тренерский штаб команды попросили остаться в столице, поэтому им пошли навстречу, – говорит он. – Ведь учитывая, что в следующем туре «Днепр-1» ждет выездной поединок с «Вересом», не было смысла ехать в Днепр, чтобы кататься из Киева и в Киев туда-сюда, тратя средства и время на дорогу. У части футболистов и у тренерского штаба в Киеве есть свое жилье, семьи, а некоторым клуб снял номера в гостинице. И учитывая нестабильную ситуацию по безопасности, было как раз целесообразно провести определенное количество дней в столице. В Днепре же сегодняшняя ночь с утренними обстрелами была довольно нехорошей. Город услышал девять мощных взрывов.

– Не возникало случайно мыслей о смене места постоянной дислокации клуба в связи с ситуацией в Днепре? Скажем, перебраться в Ужгород, в котором «Днепр-1» уже базировался ранее?

– Мы не знаем, как и что будет в дальнейшем. Почему только нам задают такой вопрос, хотя опасно также и в Кривом Роге в Днепропетровской области, и в Александрии, которая находится в 150 километрах, тоже. Да, неприятная ситуация, когда Днепр в течение последних двух месяцев находится в опасности, и стал как прифронтовой город. Впрочем, как бы ни было неприятно от такой обстановки, но местные жители из города не выезжают. Когда Днепр полон людей, а тут вдруг команда из города выехала - это, согласитесь, как-то глупо.

Коснулся Вячеслав Фридман и темы выступления «Днепра-1» в весенней части чемпионата.

– Если говорить о положении «Днепра-1» в турнирной таблице, то считаю, что семь-восемь очков мы недобрали. Понятно, что настроение из-за этого у всех отвратительное. Выигрышные матчи мы сыграли вничью, а ничейные проиграли. Какой-то ужас! А объяснять недобор очков большим количеством травм, которые на самом деле имеют место, вроде бы как-то несолидно. Сказать, что мы недостаточно усилились - тоже неправда. Наш клуб рассчитывал на совсем другой старт весенней части сезона, но... Последние два матча - с «Зарей» и «Металлистом 1925» были выигрышными, однако завершились вничью. Недосчитались четырех очков. Именно поэтому и особого настроения нет. Впрочем, «Днепр-1» будет биться до конца.

Напомним, что «Днепр-1» занимает четвертую строчку в УПЛ, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.

Ранее мы сообщали, что стало известно, где можно смотреть онлайн матч следующего тура УПЛ «Верес» – «Днепр-1».