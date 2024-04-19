В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 25-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков. «Днепр-1» занимает четвертую строчку, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV