Украина. Премьер лига19 апреля 2024, 09:58 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Днепр-1
Смотрите 21 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ
19 апреля 2024, 09:58 |
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В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Днепр-1».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 25-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков. «Днепр-1» занимает четвертую строчку, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
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