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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 09:58 |
82
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Днепр-1

Смотрите 21 апреля в 13:00 матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2024, 09:58 |
82
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Днепр-1
УПЛ

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 25-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков. «Днепр-1» занимает четвертую строчку, сыграв 24 матча и набрав 44 очка.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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