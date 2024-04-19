Мирон МАРКЕВИЧ: «Футболисты Карпат уже думают, что они стали великими»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал поражение в матче чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу против «Ингульца» (1:2).

«С нашей стороны игры сегодня не было. Наверное, футболисты уже думают, что они стали великими. «Ингулец» использовал свой момент, сыграл достаточно неплохо, при том, что мы вообще не играли. А соперник реализовал свою возможность. Мы будем выяснять, потому что так не может быть. Нам еще играть второй круг, надо всех игроков привести в порядок».

«Отсутствие Сакива? У нас когда кто-то выпадает, то сразу проблемы. Понятно, что Сакив сегодня был нужен. Юрий Романюк играл не на своей позиции, оттуда возник гол. В футболе мелочей не бывает. К сожалению, Андрей Булеза травмирован, у нас есть проблемы с этой позицией».

«Судейство? Возможно, какие-то ошибки были в обе стороны, но мне показалось, что старались судить объективно. Не знаю, был ли пенальти, надо смотреть повтор».

«Мы очень сильно настраивали ребят на этот матч, но... Еще и пресса пишет, что мы уже в Премьер-лиге, тренеры нас поздравляют – это бесследно не проходит. Сейчас надо очень жестко отнестись к нашим будущим поединкам. Надо выводить игроков из этого состояния», – сказал Маркевич.

Отметим, что это поражение стало для «Карпат» первым с 5 ноября 2023 года. «Львы» все еще являются лидерами Первой лиги, но теперь отрыв от «Ингульца» составляет лишь 5 очков.