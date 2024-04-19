Лидер проиграл. Ингулец обыграл Карпаты и сократил отставание
Завершились 2 матча Первой лиги
Сегодня, 19 апреля 2024 года, состоялись 2 матча чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу.
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«Прикарпатье» дома уверенно переиграло «Полтаву» со счетом 3:1, хоть победный гол и был забит лишь на 58-й минуте.
В центральном поединке тура, а, возможно, и всего чемпионата, «Ингулец» на выезде одолел львовские «Карпаты». Хозяева сумели забить один гол на 90-й минуте, но это не помогло спастись – 1:2 в пользу команды Владислава Лупашко.
Это поражение стало для «Карпат» первым с 5 ноября 2023 года.
Львы все еще являются лидерами Первой лиги, но теперь отрыв от «Ингульца» составляет лишь 5 очков.
Первая лига. Группа «Чемпионская». 5-й тур. 19 апреля
Прикарпатье – СК Полтава – 3:1
Голы: Хома, 10, Кос, 58, Цюцюра, 65 – Одарюк, 32
Карпаты – Ингулец – 1:2
Голы: Костенко, 90 – Козак, 50, Богунов, 86 (пен.)
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Карпаты Львов
|23
|18
|3
|2
|42 - 14
|57
|2
|Ингулец
|23
|16
|4
|3
|45 - 15
|52
|3
|Левый берег
|22
|14
|3
|5
|49 - 13
|45
|4
|Эпицентр
|22
|9
|9
|4
|31 - 24
|36
|5
|Полтава
|23
|9
|7
|7
|41 - 35
|34
|6
|ФСК Мариуполь
|22
|8
|10
|4
|25 - 19
|34
|7
|Прикарпатье
|23
|8
|9
|6
|32 - 22
|33
|8
|Агробизнес
|22
|9
|6
|7
|22 - 20
|33
|9
|Виктория
|22
|8
|7
|7
|20 - 23
|31
|10
|Кудровка-Нива
|22
|7
|9
|6
|24 - 26
|30
Прикарпатье – Полтава
Карпаты – Ингулец
События матча
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