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Чемпионат Украины
Прикарпатье
19.04.2024 12:00 – FT 3 : 1
Полтава
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Украина. Первая лига
19 апреля 2024, 15:16 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:31
1465
0

Лидер проиграл. Ингулец обыграл Карпаты и сократил отставание

Завершились 2 матча Первой лиги

19 апреля 2024, 15:16 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:31
1465
0
Лидер проиграл. Ингулец обыграл Карпаты и сократил отставание
ФК Карпаты

Сегодня, 19 апреля 2024 года, состоялись 2 матча чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу.

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«Прикарпатье» дома уверенно переиграло «Полтаву» со счетом 3:1, хоть победный гол и был забит лишь на 58-й минуте.

В центральном поединке тура, а, возможно, и всего чемпионата, «Ингулец» на выезде одолел львовские «Карпаты». Хозяева сумели забить один гол на 90-й минуте, но это не помогло спастись – 1:2 в пользу команды Владислава Лупашко.

Это поражение стало для «Карпат» первым с 5 ноября 2023 года.

Львы все еще являются лидерами Первой лиги, но теперь отрыв от «Ингульца» составляет лишь 5 очков.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 5-й тур. 19 апреля

Прикарпатье – СК Полтава – 3:1

Голы: Хома, 10, Кос, 58, Цюцюра, 65 – Одарюк, 32

Карпаты – Ингулец – 1:2

Голы: Костенко, 90 – Козак, 50, Богунов, 86 (пен.)

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 23 18 3 2 42 - 14 57
2 Ингулец 23 16 4 3 45 - 15 52
3 Левый берег 22 14 3 5 49 - 13 45
4 Эпицентр 22 9 9 4 31 - 24 36
5 Полтава 23 9 7 7 41 - 35 34
6 ФСК Мариуполь 22 8 10 4 25 - 19 34
7 Прикарпатье 23 8 9 6 32 - 22 33
8 Агробизнес 22 9 6 7 22 - 20 33
9 Виктория 22 8 7 7 20 - 23 31
10 Кудровка-Нива 22 7 9 6 24 - 26 30
Полная таблица

Прикарпатье – Полтава

Карпаты – Ингулец

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кос (Прикарпатье).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Полтава).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
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Карпаты Львов Ингулец Прикарпатье Ивано-Франковск Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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