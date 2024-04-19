Лидер проиграл. Ингулец обыграл Карпаты и сократил отставание

Сегодня, 19 апреля 2024 года, состоялись 2 матча чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу.

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«Прикарпатье» дома уверенно переиграло «Полтаву» со счетом 3:1, хоть победный гол и был забит лишь на 58-й минуте.

В центральном поединке тура, а, возможно, и всего чемпионата, «Ингулец» на выезде одолел львовские «Карпаты». Хозяева сумели забить один гол на 90-й минуте, но это не помогло спастись – 1:2 в пользу команды Владислава Лупашко.

Это поражение стало для «Карпат» первым с 5 ноября 2023 года.

Львы все еще являются лидерами Первой лиги, но теперь отрыв от «Ингульца» составляет лишь 5 очков.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 5-й тур. 19 апреля

Прикарпатье – СК Полтава – 3:1

Голы: Хома, 10, Кос, 58, Цюцюра, 65 – Одарюк, 32

Карпаты – Ингулец – 1:2

Голы: Костенко, 90 – Козак, 50, Богунов, 86 (пен.)

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Карпаты Львов 23 18 3 2 42 - 14 57 2 Ингулец 23 16 4 3 45 - 15 52 3 Левый берег 22 14 3 5 49 - 13 45 4 Эпицентр 22 9 9 4 31 - 24 36 5 Полтава 23 9 7 7 41 - 35 34 6 ФСК Мариуполь 22 8 10 4 25 - 19 34 7 Прикарпатье 23 8 9 6 32 - 22 33 8 Агробизнес 22 9 6 7 22 - 20 33 9 Виктория 22 8 7 7 20 - 23 31 10 Кудровка-Нива 22 7 9 6 24 - 26 30 Полная таблица

Прикарпатье – Полтава

Карпаты – Ингулец