САПУТИН – о поражении от Шахтера: «Тяжело играть вдесятером»

Вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал поражение его команды от «Шахтера» (1:3) перенесенного матча 10-го тура УПЛ.

«Матч вышел очень хороший, мы старались сохранить ничейный результат, который был. Тяжело играть вдесятером против такого соперника, как «Шахтер». Если бы не эта красная карточка, то все могло бы быть иначе.

Была ли вторая желтая для Джордана? Я не видел этот момент, не могу сказать. Но это футбол, каждый ошибается. Произошло – и произошло.

Мы на каждый матч настраиваемся одинаково, поэтому следующая игра будет, я считаю, не менее интересной", — поделился своими мыслями голкипер в эфире FootballHub.