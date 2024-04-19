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  4. САПУТИН – о поражении от Шахтера: «Тяжело играть вдесятером»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 16:20 |
49
0

САПУТИН – о поражении от Шахтера: «Тяжело играть вдесятером»

Вратарь «Зари» прокомментировал матч против «горняков»

19 апреля 2024, 16:20 |
49
0
САПУТИН – о поражении от Шахтера: «Тяжело играть вдесятером»
ФК Заря. Александр Сапутин

Вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал поражение его команды от «Шахтера» (1:3) перенесенного матча 10-го тура УПЛ.

«Матч вышел очень хороший, мы старались сохранить ничейный результат, который был. Тяжело играть вдесятером против такого соперника, как «Шахтер». Если бы не эта красная карточка, то все могло бы быть иначе.

Была ли вторая желтая для Джордана? Я не видел этот момент, не могу сказать. Но это футбол, каждый ошибается. Произошло – и произошло.

Мы на каждый матч настраиваемся одинаково, поэтому следующая игра будет, я считаю, не менее интересной", — поделился своими мыслями голкипер в эфире FootballHub.

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Александр Сапутин Заря Луганск Шахтер Донецк Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Вишневський Источник: FootballHub
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