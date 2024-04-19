WTA19 апреля 2024, 15:57 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:59
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ВИДЕО. Как Костюк отыграла 5 матчболов в матче с 7-й ракеткой мира
Марта была близка к поражению, но чудом сумела вернуться в игру
19 апреля 2024, 15:57 | Обновлено 19 апреля 2024, 16:59
1125
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Украинская теннисистка Марта Костюк добыла непростую победу над пятой сеяной китаянкой Чжэн Циньвень на турнире WTA 500 в Штутгарте – 6:2, 4:6, 7:5.
В решающей партии китаянка вела 5:4 и подавала на матч. В 10-м гейме украинке удалось отыграть 5 матчболов, особенно стоит выделить ее самоотверженную игру на двух последних.
Марте удалось сравнять счет, после чего китанка дрогнула и проиграла два гейма подряд.
В 1/4 финала в Штутгарте Костюк сразится с 3-й ракеткой мира Коко Гофф.
Обзор матча
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