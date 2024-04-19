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Италия
19 апреля 2024, 15:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:33
146
0

Стало известно, когда Лаутаро Мартинес подпишет новыйк контракт с Интером

В нынешнем сезоне на счету форварда 26 голов в 39 матчах

19 апреля 2024, 15:28 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:33
146
0
Стало известно, когда Лаутаро Мартинес подпишет новыйк контракт с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Миланский «Интер» в ближайшее время продлит контракт с лидером атаки Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает Tutto Mercato Web со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, стороны подпишут новое соглашение, рассчитанное на пять лет, сразу после того, как миланский клуб официально оформит завоевание скудетто в нынешнем сезоне. 26-летний аргентинец получит зарплату в 9 миллионов евро в год.

Отметим, что за шесть туров до финиша Серии А «Интер» лидирует, опережая конкурентов на 14 очков, и уже по итогам следующего тура может стать недосягаемым для конкурентов.

Что касается Лаутаро, то форвард выступает за «Интер» с 2018 года, когда перешел из «Расинга» за 23 млн евро. В нынешнем сезоне Мартинес сыграл 39 матчей во всех турнирах и забил 26 мячей.

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Юрій Вишневський Источник: SempreInter.com
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