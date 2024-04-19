Стал известен характер новой травмы Бадосы

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о травме, которую получила по ходу матча второго раунда в Штутгарте против Арины Соболенко.

Испанка снялась в третьей партии – 6:7(4), 6:4, 3:3.

«Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку. Я переживаю непростые времена. Медосмотр выявил небольшой надрыв приводящей мышцы бедра.

Теперь мы с командой будем работать, чтобы я смогла выступить в Мадриде. Вы знаете, что возможность играть перед вами дома для меня особенная. Я сделаю все, чтобы выйти на этот корт и снова всех порадовать», – сообщила Бадоса.

Отметим, что в прошлом сезоне Паула сыграла в сумме 27 матчей, остальное время она лечила травму спины.