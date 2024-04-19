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WTA
19 апреля 2024, 15:24 |
145
0

Стал известен характер новой травмы Бадосы

У Паулы небольшой надрыв приводящей мышцы бедра

19 апреля 2024, 15:24 |
145
0
Стал известен характер новой травмы Бадосы
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о травме, которую получила по ходу матча второго раунда в Штутгарте против Арины Соболенко.

Испанка снялась в третьей партии – 6:7(4), 6:4, 3:3.

«Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку. Я переживаю непростые времена. Медосмотр выявил небольшой надрыв приводящей мышцы бедра.

Теперь мы с командой будем работать, чтобы я смогла выступить в Мадриде. Вы знаете, что возможность играть перед вами дома для меня особенная. Я сделаю все, чтобы выйти на этот корт и снова всех порадовать», – сообщила Бадоса.

Отметим, что в прошлом сезоне Паула сыграла в сумме 27 матчей, остальное время она лечила травму спины.

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Паула Бадоса травма бедра WTA Штутгарт Арина Соболенко
Владимир Клепач Источник: AS
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