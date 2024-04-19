ФОТО. Австралийский теннисист показал средний палец фанатам в Барселоне

№11 ATP Алекс де Минаур отреагировал на вызывающее поведение французских болельщиков, которые поддерживали его соперника Артура Фиса в матче третьего раунда на турнире ATP 500 в Барселоне – 5:7, 2:6.

Судя по фотографии, Де Минаур показал французам на трибуне средний палец.

Это фото выложил в твиттер один из болельщиков и написал: «Это де Минаур, который встретил нас у входа на турнир и сказал, что мы вели себя неуважительно и что мы не на футбольном стадионе, когда мы, как обычно, были очень корректны, и что в Австралии все в 10 раз хуже».

Отметим, что во втором раунде Алекс выбил Рафаэля Надаля, став первым в истории австралийцем, который одолел испанца на грунте.