Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ на победу в турнире
Борьбу продолжают «Реал» с Луниным, «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд
Суперкомпьютер Opta презентовал предсказание победителя Лиги чемпионов сеона-2023/2024.
Ранее фаворитом у суперазума был английский «Манчестер Сити», но он, как известно, прекратил борьбу в 1/4 финала, уступив по пенальти мадридскому «Реалу» с украинцем Андреем Луниным.
Вероятность выхода «галактикос» в финал розыгрыша оценивается в 66%, а победа команды в турнире получила 39%.
Вторым в котировках идет «ПСЖ», имея показатели соответственно 60% и 27%.
Далее располагаются «Бавария» (34% и 17%), а также дортмундская «Боруссия» (40% и 16%).
Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов (30 апреля – 1 мая и 7-8 мая) отношения между собой выяснят «Бавария» и «Реал», а также «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ».
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