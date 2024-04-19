Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ на победу в турнире

Суперкомпьютер Opta презентовал предсказание победителя Лиги чемпионов сеона-2023/2024.

Ранее фаворитом у суперазума был английский «Манчестер Сити», но он, как известно, прекратил борьбу в 1/4 финала, уступив по пенальти мадридскому «Реалу» с украинцем Андреем Луниным.

Вероятность выхода «галактикос» в финал розыгрыша оценивается в 66%, а победа команды в турнире получила 39%.

Вторым в котировках идет «ПСЖ», имея показатели соответственно 60% и 27%.

Далее располагаются «Бавария» (34% и 17%), а также дортмундская «Боруссия» (40% и 16%).

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов (30 апреля – 1 мая и 7-8 мая) отношения между собой выяснят «Бавария» и «Реал», а также «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ».