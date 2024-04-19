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ITF
19 апреля 2024, 14:00 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:01
429
2

Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви

Дарья уверенно обыграла Викторию Кан

19 апреля 2024, 14:00 | Обновлено 19 апреля 2024, 14:01
429
2
Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила победную серию на хардовом турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка разобралась с «нейтральной» теннисисткой Викторией Кан (№771 WTA).

Кальви. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Кан – 6:3, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Дарья сразится против Нигины Абдураимовой (№239 WTA) или Линды Климовичовой (№283 WTA).

Для Снигур это второй полуфинал в текущем сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).

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Виктория Кан Дарья Снигур ITF Кальви
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр Науменко
На жаль Дарина, людина без амбіцій, тому і задовольняється другорядними турнірами.
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+3
Андрій Заліщук
ай як це було красиво і елегантно, гарний бублик для кацапки
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+3
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