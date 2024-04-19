Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви
Дарья уверенно обыграла Викторию Кан
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила победную серию на хардовом турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка разобралась с «нейтральной» теннисисткой Викторией Кан (№771 WTA).
Кальви. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Кан – 6:3, 6:0
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Дарья сразится против Нигины Абдураимовой (№239 WTA) или Линды Климовичовой (№283 WTA).
Для Снигур это второй полуфинал в текущем сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).
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